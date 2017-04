Shediac: 3,5 millions $ pour revitaliser le centre-ville

D’importants travaux d’infrastructure auront lieu à Shediac, cet été. La municipalité compte les effectuer en deux phases afin d’éviter d’accentuer la congestion routière en pleine période de pointe des touristes.

La population de la capitale du homard passe de 6600 à plus de 30 000 durant les mois de juillet et d’août.

Les premières pelletées de terres seront soulevées à compter du 10 avril sur la rue main, entre la rue Sackville et l’entrée du magasin Home Hardware/No Frills. Ces travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin et reprendront le lundi 28 août, pour se poursuivent jusqu’à la fin du mois de novembre.

Évalué à environ 3,5 millions $, le Projet de revitalisation du centre-ville à Shediac a été annoncé en février par les ministres Dominic LeBlanc, député fédéral de Beauséjour, et Victor Boudreau, député provincial de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé. Ce dernier avait alors vanté la croissance démographique importante de la municipalité, qui a grimpé de 10,1% selon le recensement de la population 2011 de Statistique Canada.

«C’est clair qu’il y a eu une croissance importante et ça prend des infrastructures à la hauteur de la situation.»

Ces investissements font partie d’une liste de 74 projets approuvés à travers l’ensemble du Canada. Depuis 2016, 121 projets totalisant plus de 77,7 millions $ en fonds fédéraux ont été attribués au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Fonds pour l’eau potable.

Cet argent permettra de moderniser le réseau d’aqueduc ainsi que les égouts sanitaires et pluviaux de la ville. Le projet comprend également l’ajout d’arbres et de verdure, l’amélioration des passages pour piétons et le remplacement de certains trottoirs.

Le contrat de ces travaux a été octroyé à Modern Construction à la suite d’un appel d’offres public.

Malgré la stratégie de la ville, un ralentissement de la circulation automobile est à prévoir, comme lors de tout travail du genre. Les administrateurs municipaux recommandent «fortement» aux résidents de prévoir plus de temps pour leurs déplacements afin d’éviter les mauvaises surprises.