Vacances au soleil en avril: difficile de s’évader pour moins de 1000$

Les Néo-Brunswickois qui songent à s’évader sous le chaud soleil des tropiques et à s’offrir des vacances à un coût abordable devront faire preuve d’un peu de patience.

Même si l’envie peut être grande pour plusieurs d’aller se réfugier sur les plages du Sud afin d’éviter les toutes dernières journées froides du printemps, les vacanciers qui désirent voyager d’ici la fin du mois d’avril devront s’attendre à en payer le prix.

Un tour d’horizon de l’Acadie Nouvelle auprès de différentes agences de voyages a permis de constater qu’il est fort difficile de se retrouver une semaine sous le soleil en avril pour moins de 1000$.

«Il n’y pas beaucoup de disponibilité, les prix des forfaits vacances sont effectivement assez élevés ce mois-ci, il faut attendre au mois de mai si l’on veut économiser», explique d’entrée de jeux Isabelle Roy, la gérante de l’agence Voyages Maritime à Tracadie.

À titre d’exemple, un forfait tout inclus d’une semaine à l’hôtel Tropical de Varadero (Cuba), en partance de Moncton, le 21 avril, se détaille 1005$ chez la plupart des agences et des grossistes en voyages.

Le complexe hôtelier d’à peine deux étoiles n’est pourtant pas reconnu comme étant un endroit où règne le grand luxe.

«Il faut dire qu’avec la fête de Pâques qui arrive assez tardivement cette année, la saison haute s’est en quelque sorte prolongée jusqu’à la fin du mois et a influencé les prix», explique Isabelle Roy.

Les vacanciers qui se montreront un peu plus patients pourront réaliser d’importantes économies. Ainsi, le simple fait de reporter son escapade au soleil du 21 avril au 5 mai fera passer la facture de ce même forfait de 1005$ à 745$.

Les voyageurs soucieux d’économiser devraient également sélectionner avec le plus grand soin la journée du départ.

À titre d’exemple, le fournisseur de voyages en ligne voyagesarabais.com offre un forfait d’une semaine à l’hôtel Bellevue Palma Real de Varadero du 6 au 13 mai pour la somme de 1318$.

En optant pour un départ le jour précédant, soit le vendredi 5 mai, la facture du voyageur pour ce même séjour au soleil glisse de 1318$ à 712$, ce qui représente une économie de plus de 600$ par personne.

Qui plus est, le forfait à bas prix du 5 mai est assorti d’un vol direct d’à peine plus de trois heures entre Moncton et Varadero, alors que le plus dispendieux des deux forfaits comprend une escale de plusieurs heures à Toronto à l’aller et au retour.

«Les autorités cubaines transigent avec les opérateurs canadiens de voyages en argent américain, ça nous affecte beaucoup avec la faiblesse de notre dollar», affirme Isabelle Roy, pour expliquer la rareté des forfaits à bas prix depuis le début de l’année 2017.

Les offres alléchantes et les primes offertes aux consommateurs par les agences et les grossistes en voyages semblent également se faire un peu plus rares qu’auparavant.

Ainsi, la possibilité pour un voyageur d’effectuer un séjour seul au même prix qu’un séjour en occupation double est virtuellement disparue.

Les personnes qui voyagent en solitaire doivent s’attendre à débourser de 100$ à 200$ de plus pour un forfait au soleil.

«Ce sont les hôtels qui décident des règles à cet effet. En plus, les vacances en solde de dernières minutes ne sont plus aussi alléchantes qu’autrefois, l’économie n’est plus garantie, ça peut même parfois être un peu plus cher», a indiqué Isabelle Roy.