12 mois pour récolter 200 000$ afin d’aider les autistes adultes

Le projet a été de longue haleine, mais les travaux d’agrandissement de la seule résidence de la province offrant des services spécialisés pour les personnes autistes adultes pourront enfin aller de l’avant.

Le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 335 000$ pour agrandir les Résidences communautaires Lynne Ferguson, à Tracadie, qui accueillent des adultes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme depuis 32 ans. La Municipalité régionale de Tracadie s’engage à verser un montant de 205 000$ dans le projet, dont le montant total s’élève à environ 700 000$.

Pour combler le manque à gagner, les membres du conseil d’administration des Résidences Lynne Ferguson ont également lancé une campagne de financement pour récolter 200 000$ au cours des douze prochains mois.

«Avec l’argent que nous avons reçu, il nous manque encore 160 000$, mais on fait une campagne pour en récolter 200 000$, parce que même si on agrandit le bâtiment, ça va nous prendre de l’argent pour l’aménager. Si on atteint notre objectif, je peux vous dire que ce ne sera pas trop d’argent», dit Réjean Comeau, président du conseil d’administration.

Selon Réjean Comeau, les installations ne répondent plus aux besoins des six résidants de l’établissement, dont certains sont là depuis trois décennies. Les travaux d’agrandissement vont permettre d’élargir la superficie du bâtiment d’environ 2000 pieds carrés et de rénover l’extérieur.

«Ça fait 32 ans que la résidence existe et la résidence comme telle prend de l’âge. Elle a besoin de réparations et surtout, elle n’est plus fonctionnelle. Elle est trop petite. Certains résidants y habitent depuis le début. Ils ont grandi. Notre personnel voudrait mettre des programmes en place, mais il manque d’espace. Je dirais même que c’est presque impossible de travailler dans l’état actuel. Les employés font des miracles.»

En plus de remettre l’édifice en état, la direction espère pouvoir accueillir au moins deux nouveaux résidants permanents. Deux autres chambres seront aménagées pour accueillir temporairement des personnes autistes.

«Parfois, il y a des gens qui s’occupent d’une personne autiste à la maison, mais parfois ces gens ont besoin d’un congé d’une fin de semaine ou un peu plus long.»

Un défi après 18 ans

Selon Réjean Comeau, plusieurs services ont été mis en place pour aider les familles avec des enfants touchés par un trouble du spectre de l’autisme, âgés de moins de 18 ans. Cependant, plusieurs de ces services deviennent difficiles d’accès lorsque l’enfant autiste devient légalement un adulte.

Les services sont devenus encore plus nécessaires à mesure que le nombre de cas augmente. Au début des années 1990, on considérait qu’environ une personne sur 1000 manifestait des troubles du spectre d’autisme, alors qu’aujourd’hui, les experts parlent d’une personne sur 68. L’autisme est plus fréquent chez les hommes (1 sur 42).

Réjean Comeau espère que les réalisations des Résidences Lynne Ferguson vont permettre à des familles ailleurs dans la province de connaître des gains dans leurs propres communautés.

«Il y a des familles où les parents sont vieillissants et ne sont plus en mesure de garder leur enfant. Il y a peu de ressources pour eux. On travaille pour l’ensemble des personnes autistes d’âge adulte de la province pour mettre des programmes d’aide pour les parents. Peut-être que nos ambitions sont trop grandes, mais si on vise le ciel et on atteint le nuage, ce sera déjà une bonne chose.»

Serge Roussel, député libéral de Tracadie-Sheila, se dit bien conscient des défis.

«Il y a d’énormes défis au gouvernement à ce niveau. Il reste du travail à faire, mais cette annonce est un bon exemple du travail que nous voulons faire dans ce domaine.»

Les causes ne sont pas connues, mais une étude réalisée en 2015 au Danemark et publiée dans la revue médicale JAMA Pediatrics stipule que la hausse du nombre de cas peut être attribuée au fait que les critères de diagnostic ont beaucoup évolué depuis les années 1980. Il n’y aurait donc pas nécessairement davantage de personnes autistes, simplement plus de cas diagnostiqués.

Thelma Sonier, de Tracadie, a été impliquée dans la fondation des Résidences Lynne Ferguson. Son fils Daniel y a été le premier résidant permanent à l’âge de 19 ans.

«Quand les enfants vieillissent, il est plus difficile à en prendre soin. C’était rendu qu’il était plus grand et plus fort que moi. On avait besoin d’aide. On a travaillé pour avoir une résidence et Daniel a été l’un des premiers à y entrer.»

Les défis à relever restent nombreux. Les Résidences Lynne Ferguson accueillent une population masculine, mais il n’y a aucun endroit semblable pour les femmes autistes.

«À l’époque, on ne parlait pas trop de l’autisme. Il y a beaucoup de personnes autistes de nos jours. La demande va continuer à augmenter, mais il manque de places. C’est important qu’il ait d’autres résidences semblables ailleurs.»