Le climat de travail dans les hôpitaux risque de nuire au recrutement

Les récentes révélations quant à la présence de climats de travail difficiles à l’Hôpital régional Chaleur ainsi qu’au Centre Hospitalier Restigouche suscitent un malaise et pourraient même aller jusqu’à nuire aux efforts de recrutement.

Culture alléguée de harcèlement et d’intimidation à Bathurst, relations de travail qui se sont beaucoup détériorées à l’hôpital psychiatrique de Campbellton… L’harmonie ne semble définitivement pas au rendez-vous dernièrement dans certains établissements du Réseau de santé Vitalité.

Cas anecdotiques ou symptomatiques de l’ensemble du réseau de santé de la province? Ce qui est certain, c’est que l’image qui s’en dégage est une publicité dont se serait bien passé Pierre Godbout, directeur de l’École de sciences infirmières de l’Université de Moncton.

«Je ne peux pas me prononcer sur ces cas précis, car je ne les connais pas. Mais c’est certain que c’est mauvais pour l’image du système de santé. Et si ce n’est pas réglé rapidement, qui sait, ça pourrait peut-être avoir éventuellement un impact sur le recrutement de professionnels, tant dans le secteur infirmier que dans les autres spécialités médicales», croit-il.

Il s’apprête d’ici quelques semaines à remettre 150 diplômes en soins infirmiers.

De façon générale, le taux de placement est plus qu’excellent, frôlant les 100%. Mais les futurs infirmiers/infirmières savent-ils vraiment dans quoi ils s’embarquent?

«En fait, ils passent beaucoup de temps en milieu de soins lors de leur période de formation, près de la moitié du temps en fait. Ils ont donc une bonne idée du climat, des conditions qui les attendent au moment de recevoir leur diplôme», estime M. Godbout.

Dans les faits, l’université pourrait délivrer plus que 150 diplômes en soins infirmiers. Si elle ne le fait pas à ce stade, c’est surtout pour une question de recrutement.

«Ce n’est pas une question de contingentement. On aimerait avoir plus d’étudiants, mais il faut y aller avec le bassin d’élèves que l’on a dans la province. En fait, la province est dans une situation de pénurie de main-d’œuvre à ce niveau, mais ça n’a pas encore atteint le stade de crise», indique-t-il.

D’ailleurs, selon lui, il serait probable que cette pénurie de main-d’œuvre soit à la base même des climats de travail difficile allégués.

«Quand on fonctionne avec moins de personnel – car certains hôpitaux, c’est connu, ont plus de difficultés que d’autres à recruter –, les conflits surgissent souvent plus vite», note-t-il sans toutefois vouloir tenter de justifier ou d’expliquer les crises actuelles.

Son souhait? Que tout ce qui doit être réglé le soit rapidement.

«Et, surtout, sans que cela affecte la qualité de soins offerts aux patients, car c’est la partie cruciale de notre mission. La dernière chose que l’on voudrait, c’est que ce soit contreproductif pour la profession et le recrutement. Pour notre part, on va continuer notre travail de valorisation de la profession, car on demeure persuadé que c’est une belle profession et qu’elle a de l’avenir.»