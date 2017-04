Les corps policiers se préparent à la légalisation de la marijuana

La marijuana pour usage récréatif pourrait être légale au Canada dès juillet 2018. Les corps policiers municipaux du Nouveau-Brunswick attendent les consignes d’Ottawa en ce sens. Entre temps, ils commencent à former leurs membres pour être fin prêts à faire face à la légalisation.

«La force policière de Fredericton est très bien formée et très bien renseignée du fait que l’un des principaux secteurs qui seront touchés par la légalisation du cannabis, ce sera la sécurité publique», a lancé d’emblée le chef adjoint de la Force policière de Fredericton, Martin Gaudet.

Quand M. Gaudet parle de sécurité publique, il veut surtout parler de sécurité routière. En 2016, les policiers de Fredericton ont arrêté 168 personnes pour conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la consommation d’alcool, de drogue ou les deux. La légalisation du pot pourrait donc faire grimper ces statistiques.

Le temps de réaction d’un conducteur qui a consommé de la marijuana est «grandement touché».

Des tests en simulateurs de conduite ont démontré que les effets du cannabis sur la conduite automobile sont à leur maximum 15 minutes après la consommation et ils peuvent durer pendant sept heures. Durant cette période, selon l’étude de l’Institut national de santé publique du Québec, «le cannabis a bel et bien une influence négative significative sur les fonctions cognitives et motrices nécessaires à une conduite automobile sécuritaire».

Même si les effets de la marijuana sur la conduite automobile sont bien documentés, les policiers n’ont pas actuellement les outils nécessaires pour déterminer si un automobiliste en a fait l’usage avant de prendre le volant, contrairement à l’alcool.

«C’est évident qu’on aimerait avoir des outils comme pour la boisson, avec la baloune. Ce serait bien d’avoir un instrument comme ça pour faire des tests sur les automobilistes qui pourraient conduire sous l’influence de la drogue. Ce serait aussi bien d’avoir de la formation pour connaître les effets sur les personnes qui ont consommé cette drogue», a expliqué Jeff Chiasson, porte-parole de la Force policière de Bathurst.

Sans appareil qui permet de tester scientifiquement si une personne a fumé un joint avant de conduire, les policiers se servent aujourd’hui de tests physiques pour reconnaître les symptômes d’une personne intoxiquée.

Ils vont faire «marcher la ligne» au contrevenant et vérifier la dilatation de leurs pupilles, entre autres. Si le gendarme qui intercepte un conducteur a des motifs raisonnables de croire que la personne a les facultés affaiblies, il peut faire évaluer un suspect par un agent spécialement entraîné. Deux policiers sont formés à cet effet à Bathurst.

À Edmundston, les policiers ont déjà une petite longueur d’avance.

«On n’a pas attendu que la nouvelle loi entre vigueur. On a déjà commencé à former notre personnel pour reconnaître les signes. On a le luxe d’avoir un de nos policiers qui est instructeur au niveau provincial et national», a confié à l’Acadie Nouvelle le chef de la Force policière d’Edmundston, Gilles Lee.

À la BNPP, le service policier qui couvre les régions de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et ses alentours, on est moins prêt.

«Il faudra que nos membres soient entraînés à reconnaître les symptômes et les interpréter. Évidemment, l’idéal serait d’avoir des instruments ou que la loi nous permette de demander une prise de sang. Il faudra ce qu’il y a dans la loi», a souligné le chef Charles Comeau.

À Fredericton, en plus d’avoir formé ses membres, la police prépare un plan de sensibilisation et de formation, autant à l’interne qu’à l’externe en ce a trait à la conduite avec faculté affaiblie par la marijuana.

Pas de zone grise

Pour les policiers, c’est noir ou blanc. C’est légal ou ce ne l’est pas. Que la marijuana puisse être légalisée pour la consommation récréative dans un peu plus d’un an n’affecte en rien la façon dont ils font respecter la loi.

«C’est illégal maintenant et on s’en tient à ça. On sait que ce n’est pas évident. Il y a beaucoup de places qui parlent de zone grise, mais en réalité tant que ça ne change pas, ça reste illégal», a laissé tomber le chef de police d’Edmundston, Gilles Lee.

Tous les policiers interviewés par l’Acadie Nouvelle disent aussi vouloir des consignes claires dans la loi afin de pouvoir bien la faire respecter.

«Idéalement, ce serait de ne pas légaliser, mais ce n’est pas nous qui décidons ça. C’est sûr qu’on aimerait avoir des contrôles sévères, que ce soit très bien encadré et qu’il n’y ait pas de zones grises. Il faut prévenir ces choses-là et il faudra voir ce que seront les problèmes pour ajuster le tir», a précisé le chef de la BNPP, Charles Comeau.

Gilles Lee, qui est aussi président sortant de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick, ne croit pas que la légalisation du cannabis rendra plus difficile le travail de ses membres.

«Je ne pense pas vraiment que ça va compliquer notre travail. Il faudra être plus à l’affût. C’est comme toute autre chose. On sait que ça s’en vient et on essaie de se préparer, mais c’est de le vivre quand ça arrivera. Ce qu’on fait ici, c’est de s’assurer que nos policiers soient prêts lorsque la loi passera», a-t-il indiqué.

Que ce soit à Bathurst, à Moncton ou à Edmundston, tous les services de police devraient suivre les mêmes consignes d’Ottawa lorsqu’elles arriveront.

Des tests de salive à l’essai

Alors que les services policiers du Nouveau-Brunswick se préparent en prévision de la légalisation de la marijuana au pays, Ottawa met à l’essai les outils que les forces de l’ordre réclament.

Un projet pilote a été annoncé en décembre 2016 permettant de tester des appareils de détection des drogues lors de contrôles routiers par les policiers.

Des services policiers du Canada mettent à l’essai depuis un certain temps des appareils de test de salive qui peuvent détecter le cannabis, la cocaïne, les méthamphétamines et les opioïdes. Les services de police de Toronto, de Vancouver, de Gatineau et de Halifax, entre autres, peuvent utiliser ces appareils lors de contrôles routiers.

Les automobilistes arrêtés peuvent fournir un échantillon de salive sur une base volontaire pour le moment et les résultats ne seront pas utilisés comme preuve durant la période du projet pilote.

«On est content qu’ils testent des appareils actuellement. Ce sera un atout pour les policiers. C’est sûr qu’il aura de la formation à venir dans les prochains mois concernant la façon de procéder avec tout ça», a expliqué Gilles Lee, chef de la Force policière d’Edmundston.

D’ici juillet 2018, les forces policières du Nouveau-Brunswick croient avoir le temps nécessaire pour se préparer à la légalisation.

«Avec la légalisation de la marijuana prévue pour juillet 2018, on a amplement le temps de travailler avec l’Association canadienne des chefs de police, l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick et ses parties prenantes pour se préparer à la légalisation et ses impacts sur la sécurité publique», a avancé le chef adjoint de la Force de police de Fredericton, Martin Gaudet.