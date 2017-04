De la pluie et du temps doux pourraient entraîner des inondations vendredi

Les précipitations et la fonte des neiges pourraient entraîner des inondations localisées. - Archives

Environnement Canada a émis une alerte pour toutes les régions du N.-B., jeudi matin: le temps doux et la pluie qui va tomber sur la province jeudi soir et vendredi pourraient entraîner des inondations.

«L’emprise qu’a eu le temps hivernal sur la région au cours des dernières semaines fera finalement place à du temps plus doux et à de la pluie à compter de jeudi soir et jusqu’à vendredi» affirme l’agence fédérale dans un bulletin émis à 3h45.

«Cette combinaison pourrait entraîner un risque d’inondation par endroits sur les sols gelés et dans les secteurs où il y a encore une importante couverture de neige.»

L’alerte est notamment en vigueur pour les régions de la Péninsule acadienne, des comtés de Kent et de Victoria, de Miramichi, du Madawaska, du Restigouche, de Fredericton, du Sud-Est, de Saint-Jean et Chaleur.

Environnement Canada précise qu’un risque de pluie verglaçante est en vigueur dans les secteurs situés à l’extrême nord de la province.

De son côté, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMU) affirme suivre la situation de près.

Elle rappelle aux personnes vivant ou travaillant le long de ruisseaux, d’affluents ou de rivières de continuer à faire preuve de prudence.

«Environnement Canada prévoit, jeudi, de la pluie pouvant atteindre de 20 à 30 millimètres dans la plupart des régions de la province, et des précipitations un peu plus élevées le long de la frontière avec l’État du Maine. Vendredi après-midi, certaines régions pourraient connaître des températures au-delà de 10 degrés, ce qui pourrait contribuer à la fonte rapide des accumulations de neige», souligne l’OMU.

«Les précipitations et la fonte des neiges pourraient entraîner des inondations localisées, en particulier dans les zones où les voies de drainage sont obstruées par de la neige et de la glace. La glace sur les petites rivières et les ruisseaux pourrait se dissoudre, ce qui pourrait se traduire par une augmentation rapide des niveaux d’eau.»