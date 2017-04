Temps des sucres: un début plutôt lent sur fonds de verglas

La saison des sucres a débuté depuis quelques jours au Nouveau-Brunswick, mais cette dernière demeure encore quelque peu timide.

«On n’est pas dans le moment fort de la saison, plutôt à ses débuts», confirme Louise Poitras, directrice générale de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick après vérification auprès de ses membres.

Les érables ne coulent pas encore à flots. Même dans le sud de la province, où la saison commence généralement plus tôt en raison des températures plus chaudes, c’est en retard. «Et c’est ce que l’on entend un peu partout, même dans le Nord», ajoute Mme Poitras, sans toutefois céder à la panique.

Il faut dire que l’acériculture est une industrie qui a énormément gagné en importance au cours des dernières années au Nouveau-Brunswick.

Troisième producteur de sirop d’érable sur la scène mondiale, on y compte plus 2,2 millions d’entailles et on produit 6,6 millions de livres (trois millions de kg) de sirop. Tous souhaitent donc que la production soit bonne.

La saison des sucres 2017 a par ailleurs la particularité de se dérouler – du moins pour certains – sous fond de crise du verglas. Car si la tempête qui a sévi sur la province en janvier a épargné le nord-ouest de la province (donc les plus gros producteurs), ceux du sud-est et du nord-est y ont goûté.

Selon Mme Poitras, la crise est toutefois survenue au bon moment.

«Ça s’est produit suffisamment tôt dans la saison pour donner le temps aux acériculteurs touchés d’apporter les correctifs nécessaires avant que ça commence à couler. Ils ont eu la chance de pouvoir se préparer et revenir en force pour la saison. Ç’aurait été pire si, par exemple, ça s’était produit à la mi-mars», souligne-t-elle, saluant la persévérance et l’acharnement des acériculteurs touchés.

«Il y en a dans le nord-est et dans le sud-est qui ont travaillé d’arrache-pied. Certains ont dû embaucher du personnel supplémentaire pour arriver à être prêts à temps. Même si dans plusieurs cas, ils recevront une indemnisation, c’est difficile de gérer tout ça, sans compter qu’eux aussi ont dû vivre la crise en tant qu’individu. Je leur lève mon chapeau», lance-t-elle.

La Sucrerie Chiasson de Paquetville est l’une de ces entreprises acéricoles particulièrement affectées par l’épisode de verglas de janvier. Plusieurs branches sont tombées sur les tubulures, causant du coup des fuites à l’intérieur du réseau.

«Quand c’est arrivé, nous avions déjà 20 000 entailles de faites», explique le propriétaire, Marc Chiasson.

«Ça nous a pris trois jours entiers à une équipe de cinq personnes pour simplement enlever les branches qui étaient tombées sur les tuyaux. Par la suite, il a fallu vérifier où étaient les fuites, les réparer. Il y avait même des endroits où les entailles avaient cédé. Disons que ça nous a occasionné beaucoup plus de travail pour démarrer que pour une saison normale», admet l’acériculteur.

Et ce dernier sait qu’il n’est pas au bout de ses peines.

«Il y a beaucoup de branches cassées – plus de la moitié même je dirais – qui ne sont toujours pas tombées au sol. Elles sont restées prises au sommet des arbres. Quand il va venter le moindrement, elles vont tomber et ça risque alors de causer d’autres dommages aux équipements. On espère seulement que ça ne surviendra pas durant la saison des sucres», indique ce dernier.

Pour le moment par contre, tout fonctionne parfaitement.

«Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à tout mettre en place à temps pour la saison. On est prêt pour quand ça va décoller. Jusqu’à présent, ça coule un peu, mais c’est encore de petites coulées. Aujourd’hui (mercredi), par exemple, je prévois faire une quinzaine de barils tout au plus», dit-il, soulignant être en retard comparativement à la saison précédente.

«Et encore là, c’est un peu de la faute du verglas puisqu’on retrouve une épaisse couche de glace aux pieds de plusieurs érables. L’arbre ne travaille pas comme il faut, il est encore trop gelé», souligne-t-il, espérant un peu de pluie et des températures plus clémentes d’ici les prochains jours.

Pour Mme Poitras, le gouvernement a été très prompt à répondre aux préoccupations de l’industrie à la suite de la crise du verglas.

«La collaboration a été excellente, et c’est tout à fait compréhensible quand on sait qu’il s’agit d’une industrie de 33 millions $ qui emploie plus de 2500 de personnes», dit-elle.

En attendant, les amateurs d’érable peuvent aussi vivre un peu de la frénésie de cette saison alors que se déroulera du 11 au 16 avril, le Festival de l’érable de l’Atlantique à Saint-Quentin.