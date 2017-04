Miramichi: seulement un ayant droit sur deux étudie en français

Seulement 51% des ayants droit de Miramichi vont à l’école en français. Un dirigeant du Carrefour communautaire Beausoleil croit que le manque d’espace est au centre du problème.

En septembre dernier, 268 élèves se sont inscrits à l’école Carrefour Beausoleil. Pourtant, 520 jeunes âgés de 5 à 17 ans sont ayant droit, c’est-à-dire qu’un de leurs parents est de langue maternelle française.

Marc Allain, directeur général du Carrefour communautaire Beausoleil, blâme entre autres le manque d’espace.

«C’est extrêmement intéressant ce qu’on réussit à faire avec 268 élèves. On devrait être en train de le faire avec 520. À 268 élèves, on est sur la veille de les empiler les uns sur les autres. On déborde.»

«C’est l’oeuf et la poule. Si on n’a pas d’espace, on ne peut pas aller chercher les jeunes et si on ne peut pas aller les chercher, on a moins d’arguments pour les espaces.»

La région de Miramichi a 135 enfants ayant droit de 0 à 4 ans. Plusieurs d’entre eux sont unilingues anglophones. M. Allain estime que la meilleure façon de leur offrir une éducation en français est de les inscrire à une garderie francophone.

Il y a cependant une liste d’attente à la garderie du Carrefour communautaire Beausoleil.

«La stratégie de recrutement est simple: c’est le service à la petite enfance. Ç’a été prouvé que ça marche à Fredericton, à Saint-Jean et à Moncton. Si tu as les jeunes dans des garderies en français, tu les auras dans les écoles après. Mais là, on est bloqué par l’espace.»

M. Allain a détaillé la situation de Miramichi au Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, mercredi soir. Il lui a demandé leur soutien afin d’entamer des démarches vers un projet d’infrastructure à son école.

«Je veux juste m’assurer que Miramichi n’est pas oublié. On est souvent trop facilement oubliable. Mais il y a un besoin criant et un partenariat est possible. Je veux m’assurer que ces deux points sont valorisés.»

Une augmentation d’espace permettrait de hausser le nombre de places en garderie, de créer un espace jeunesse pour les élèves et d’accueillir une exposition paléontologique dans le centre communautaire.

M. Allain ajoute que plusieurs élèves adolescents choisissent d’aller à l’école anglophone Miramichi Valley High School, située tout près du Carrefour Beausoleil. L’établissement anglophone a une plus grande masse étudiante, ce qui lui permet d’offrir une meilleure programmation sportive et une expérience sociale plus diversifiée.

L’école Carrefoir Beausoleil, inaugurée en 1986, a une «capacité théorique» de 410 élèves, selon un fonctionnaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Cela impliquerait un nombre maximum d’élèves dans chaque classe et l’utilisation de pratiquement tous les locaux comme salles de classe.

Le ministère prévoit l’installation d’une roulotte, en septembre, afin d’augmenter l’espace de l’établissement.

Le nombre d’élèves inscrits à l’école Carrefour Beausoleil a haussé chaque année depuis l’année scolaire 2010-2011, quand il avait atteint 235. Au cours des 6 dernières années, il a haussé de 14%.