Une nouvelle croustade géante sera cuite à Tracadie

L’été dernier, la plus grosse croustade aux fruits au monde a été conçu à Tracadie. Une deuxième méga croustade aux bleuets, fraises et rhubarbe sera préparée le 1er juillet lors de la fête du Canada. Rodrigue Haché, membre du Club Richelieu de Tracadie, Denis Losier, maire de Tracadie, Ubald Brideau, président des Richelieu et Serge Rousselle, député libéral de Tracadie-Sheila, montrent le certificat de Guinness qui confirme le record de la plus grosse croustade aux fruits. - Acadie Nouvelle: David Caron