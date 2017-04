Des partisans de Trump à Moncton?

Des autocollants pro-Trump ont fait récemment fait leur apparition au centre-ville de Moncton. Poisson d’avril ou vandalisme à saveur politique? Bien malin celui qui pourra le deviner.

Sur les bouts de plastique adhésifs, on peut lire le nom du président américain ainsi que le slogan de sa campagne lors de la dernière course à la Maison-Blanche: Make America great again (Rendre sa grandeur à l’Amérique).

Au moins deux exemplaires de ces autocollants ont été placés sur des babillards de la rue Main au cours des derniers jours. Le Théâtre Capitol a pour sa part rapporté sur son compte Instagram avoir retrouvé des autocollants sur ses vitrines.