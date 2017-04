Un premier Salon du mieux-être à Edmundston

De plus en plus de gens font une prise de conscience de l’importance d’être en bonne santé. Un premier Salon du mieux-être sera d’ailleurs présenté en octobre à Edmundston afin de les aider à aller plus loin dans leurs démarches.

Exposante et conférencière dans ce genre d’événements au Québec, Julie Beaulieu a eu l’idée d’organiser un rassemblement du genre dans son patelin à Edmundston. Elle s’y affaire depuis quelques mois. L’activité se déroulera au Centre des congrès, les 7 et 8 octobre 2017.

«C’est un événement qui va regrouper des exposants, intervenants, spécialistes ou conférenciers sur le thème de la santé et du mieux-être. Je me déplace ailleurs pour prendre part à des activités du genre et je me disais que ça vaudrait la peine d’en organiser un chez nous», a dit l’entrepreneure dans le domaine du développement personnel. Différents partenaires l’appuieront dans ses démarches.

Sur place, les participants pourront discuter avec des professionnels de la santé (des médecins ont démontré leur intérêt à y être présents) et pourront aussi essayer des appareils d’exercices ou s’adonner à des activités comme la zumba, le yoga et la méditation.

Six conférenciers seront du rendez-vous, soit François Lemay (conscience sociale), Martin Latulippe (maximiser son potentiel), Jimmy Sévigny (alimentation et perte de poids), la comédienne Johanne Fontaine (conquête de soi), Anick Lapratte (énergie et potentiel humain), Daniel Blouin (sortir de sa zone de confort) et Guy Cabana (communication verbale et motivation).

L’atteinte d’un mieux-être relève avant tout d’une volonté et d’une démarche personnelles, a fait remarquer Julie Beaulieu.

«J’ai eu la chance de cheminer personnellement en trouvant les outils pour atteindre mes buts. Dans la vie, rien ne nous arrive en claquant des doigts», a-t-elle mentionné.

Depuis quelques années, il y a tout un mouvement de prise en charge de la santé à Edmundston. La venue du regroupement Prescription: Action!, initié par les médecins de la région, n’y est pas étranger.

«Il y a effectivement un engouement pour la santé et le mieux-être à Edmundston. Les sondages nous disent aussi que c’est l’une des premières préoccupations des citoyens. Ce sont des raisons qui m’ont incitée à pouvoir permettre aux gens d’aller voir plus loin dans leur prise de conscience», a-t-elle continué.

L’instigatrice de l’événement souhaite qu’il devienne une activité annuelle.

«On va analyser cela après la première présentation. C’est beaucoup d’organisation. On décider s’il devient un événement annuel ou s’il sera présenté aux deux ans», a-t-elle laissé entendre.