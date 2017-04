Le prix de l’essence grimpe de 5 cents au N.-B.

Le coût de l’essence a bondi de près de 5 cents dans la nuit de mercredi à jeudi. Le prix maximum du sans-plomb est passé de 109,8 à 114,2 cents le litre.

Il s’agit de la hausse la plus importante en plusieurs mois. La dernière fois qu’une augmentation a dépassé 4 cents remonte à la semaine du 1er décembre 2016, quand le prix maximum était passé de 106,8 à 111,5 cents le litre.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, estime que la hausse est due à des facteurs saisonniers.

«De plus longues périodes d’entretien que prévu dans les raffineries ont frappé les automobilistes la semaine dernière, provoquant une hausse moyenne de 5 cents le litre à travers le pays. La transition de l’essence d’hiver vers l’essence plus coûteuse d’été commence plus tard cette semaine, ce qui viendra ajouter aux prix plus élevés de l’essence.»

L’été, les raffineries ajoutent un additif à l’essence afin de prévenir l’évaporation.

Contrairement au prix de l’essence, le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre est demeuré relativement stable, passant de 114,3 à 114,1 cents le litre.

Il en va de même pour le prix du mazout, qui est passé de 98,5 à 98,2 cents le litre. Le prix du propane a baissé de 97 à 94 cents le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.