Communauté rurale: les citoyens des îles Lamèque et Miscou voteront en mai

Le gouvernement a annoncé la tenue d’un plébiscite, le 15 mai, sur un projet de restructuration des îles de Lamèque et Miscou, pour ne former qu’une seule communauté rurale, au bout de la péninsule acadienne.

Les résidents des districts de services locaux de Cap-Bateau, Coteau Road, Haut-Lamèque, Miscou, Petite-Lamèque, Paroisse Sainte-Cécile, Pigeon Hill, Paroisse Shippagan, Pointe-Alexandre et Pointe-Canot voteront sur la proposition de former une communauté rurale avec la ville de Lamèque et le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a estimé que ce projet «permettrait aux communautés de travailler ensemble en vue d’assurer leur prospérité économique et sociale à long terme».

Un sommaire du rapport du comité de l’étude de faisabilité du regroupement des îles de Lamèque et Miscou sera publié avant la tenue du plébiscite, promet-on. L’appui de la population locale sera jugé «suffisant» si une majorité simple de votants se prononce en faveur du projet.

Un scrutin par anticipation se tiendra le samedi 6 mai de 10 h à 20 h. Le scrutin ordinaire aura lieu le lundi 15 mai, aux mêmes heures. Les électeurs devraient recevoir par la poste, durant la semaine du 1er mai, leur carte de renseignements qui précisera l’emplacement de leur bureau de scrutin.