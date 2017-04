Un pas de plus – en anglais – vers un foyer de soin bilingue à Fredericton

Les craintes des aînés francophones de Fredericton restent intactes alors que la province franchit une étape importante en vue de la construction d’un premier foyer de soins bilingues dans la capitale.

Le ministère du Développement social a lancé le mois dernier un appel au secteur privé afin de trouver l’entreprise qui sera chargée de construire et d’exploiter un foyer de soins bilingues de 60 lits dans la région de Fredericton.

Les aînés francophones de la région de la capitale suivent le projet de près depuis qu’il a été annoncé pour la première fois il y a près de deux ans.

Les membres de l’Association des aînés de la région de la capitale avaient été pris par surprise à l’époque par la décision du gouvernement; eux qui réclament plutôt un établissement homogène francophone depuis 2011.

Lors de l’annonce, la ministre responsable de l’époque, Cathy Rogers, avait promis d’adopter des mesures pour rassurer les aînés francophones et garantir le respect de leurs droits linguistiques malgré le caractère bilingue du nouveau foyer.

La demande de qualifications publiée en mars, en anglais seulement, n’a rien pour rassurer les aînés, selon la présidente de l’Association.

«Nous avons rencontré le sous-ministre adjoint des aînés et des soins de longue durée, Steven Hart, et son équipe le 30 mars au sujet du foyer de soins. On nous a fourni de l’information valable et intéressante», affirme Yvonne McLaughlin.

«Toutefois, malgré cela, nous avons de vives préoccupations, en particulier concernant la langue de fonctionnement et la langue de service du futur foyer.»

La demande de qualifications doit permettre au gouvernement de déterminer quelles entreprises sont les mieux placées pour réaliser le projet selon leur expérience et leur expertise en analysant leurs réponses à une série de questions.

Le document de 60 pages mentionne brièvement la question linguistique. On y souligne notamment que «tous les fournisseurs de services engagés pour fournir des services au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick doivent veiller au respect de la Loi sur les langues officielles».

En ce qui concerne les activités du foyer de soins, on précise dans la demande que l’exploitant devra servir les résidents et leur famille «dans la langue officielle de leur choix». Les dossiers personnels des pensionnaires devront également être rédigés dans la langue du client. L’employeur devra aussi s’assurer de communiquer avec ses employés dans la langue qu’ils auront choisie.

Les aînés de la capitale ne sont pas les seuls à être inquiets après avoir lu la demande de qualifications du gouvernement.

«On parle d’un foyer de soins bilingue alors qu’il n’y a absolument rien à ma connaissance au niveau de la réglementation provinciale qui définit exactement ce que sont les obligations d’un foyer de soins dit bilingue», souligne le directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques de l’Université de Moncton, Michel Doucet.

Le gouvernement a choisi de ne pas inclure les foyers de soins dans la Loi sur les langues officielles lors de la révision de la Loi en 2013, malgré les recommandations de la communauté, rappelle Me Doucet.

«La Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux foyers de soins, donc il y a déjà une première ambiguïté dans l’appel d’offres.»

Selon Michel Doucet, les foyers de soins devraient néanmoins être considérés comme des «tiers» au sens de la Loi, ce qui les oblige à respecter les mêmes obligations linguistiques que le gouvernement. Cette approche comporte cependant des risques.

«Si l’établissement n’accepte pas cet argument, il faudra encore une fois déposer une plainte ou se retrouver devant les tribunaux.»

Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations linguistiques à titre de fournisseur de services pour le gouvernement ne sont pas rares, ajoute Michel Doucet, citant notamment Ambulance NB et le groupe Commissionnaires chargé de la sécurité dans certains édifices publics.

La commissaire aux langues officielles, Katherine d’Entremont, avoue être en territoire plus ou moins inconnu en ce qui concerne ce foyer de soins bilingues. Pourrait-elle traiter d’une plainte en la matière si un résident de l’établissement estime que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés?

«C’est un domaine complexe», dit-elle. «Il n’y a pas d’article précis dans la Loi sur les foyers de soins, mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’obligations.»

«Je n’ai pas encore statué sur cette question. C’est par voie d’une enquête que je le ferais. Si jamais il y avait des plaintes, là il faudrait se pencher là-dessus.»

Lorsque la province aura reçu et analysé les réponses de toutes les entreprises intéressées, elle en invitera trois à passer à l’étape suivante. Celles-ci pourront alors présenter leur vision du projet à la province. Au final, une seule entreprise sera choisie par le ministère

Selon l’échéancier préliminaire inclus dans la demande de qualifications, le ministère du Développement social n’arrêtera vraisemblablement pas son choix sur une entreprise avant la fin de l’été. Aucun échéancier pour l’ouverture du foyer de soins n’a encore été avancé.

La ministre des Aînés et des Soins de longues durées, Lisa Harris, n’était pas disponible pour répondre aux questions du journal.