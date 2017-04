Drone: des mesures décriées par les pilotes amateurs

La réglementation entourant l’utilisation des drones a maintenant force de loi. Un pilote qui y contrevient s’expose à une amende de 3000$.

En mai 2016, l’Acadie Nouvelle publiait un article concernant les règles sur le pilotage de drone au pays. Depuis, rien n’a vraiment changé malgré la récente annonce du ministre des Transports, Marc Garneau.

«Il n’y a rien de nouveau en tant que tel, c’est seulement qu’on se donne des moyens un peu plus sérieux pour contrer l’utilisation non sécuritaire des drones. Nous avons maintenant un arrêté d’urgence qui permet au ministre d’imposer des amendes pouvant atteindre 3000$», a expliqué à l’Acadie Nouvelle le directeur de l’aviation civile au Canada, Denis Guindon.

La loi limite l’utilisation d’un drone de plusieurs façons. Une personne ne peut faire voler son aéronef à plus de 90 mètres d’altitude et «à moins de 75 mètres (246 pieds) de bâtiments, de véhicules, de bateaux, d’animaux, de personnes, de foule, etc.» En plus, il est interdit de faire voler son drone à moins de 9 km d’un aéroport.

Dans plusieurs villes, comme Moncton, il est donc interdit de faire voler son drone, peu importe où vous vous trouvez. Ces nouvelles mesures sont décriées par plusieurs pilotes amateurs. Une pétition en ligne demande au gouvernement fédéral d’assouplir la réglementation. Elle a été signée par près de 1800 internautes.

François Foulem est l’un de ceux qui trouvent les règlements de Transports Canada trop «restrictifs», surtout en ce qui a trait à la distance minimum à laquelle il doit maintenant faire voler son drone d’un édifice. Il avait l’habitude de le faire voler près des clochers d’église pour prendre des images mettant en valeur les régions de la Péninsule acadienne et de Bathurst. Ses vidéos sont très regardés sur Facebook. Certains obtiennent plus de 15 000 lectures.

«C’est comme un cycle de deuil avec les nouveaux règlements. Au début j’étais sous le choc, ensuite furieux et après déprimé, et finalement, tu viens à accepter et trouver une façon de continuer à vivre. Je regarde tout ce que Transports Canada fait et je savais que de nouveaux règlements s’en venaient. J’espérais par contre que la nouvelle réglementation ressemblerait plus au modèle américain. Je trouve que les règlements américains sont plus raisonnables», a confié M. Foulem à l’Acadie Nouvelle.

M. Guindon soutient toutefois que Transport Canada fera preuve de souplesse dans l’application de la loi afin de punir ceux qui font un usage irresponsable d’un drone et non ceux qui volent d’une manière sécuritaire, «qu’il soit à 75 mètres d’un écureuil ou non».

«Dans la mise en oeuvre, on va certainement donner une certaine latitude à nos inspecteurs et aux policiers qui feront respecter cette réglementation. Il y a toujours un jugement qui sera porté vis-à-vis l’opérateur, le vol, le lieu, etc. Je pense qu’il faut faire la part des choses. Avec cet arrêté d’urgence, on cible surtout les gens qui font voler leur appareil près des aéroports, à des altitudes très élevées», a souligné le directeur de l’aviation civile.

«C’est la même chose que sur une autoroute. On va rarement voir un policier vous donner une contravention lorsque vous roulez à 103 km/h dans une zone de 100 km/h. Il y a un peu de latitude quand même.»

Luc Michaud, d’Edmundston, pilote un drone depuis trois ans. Il ne voit pas de problème avec la nouvelle loi fédérale. En tant que pilote d’avion, il «utilise la logique».

«Les nouvelles règles, c’est presque la même chose qu’avant. Elles sont juste mieux appliquées. Je les suivais déjà avant et comme je suis pilote d’avion, je les connaissais déjà», a confié M. Michaud, qui est aussi président d’Aéroport Madawaska.

Transports Canada n’a pas été très sévère jusqu’à présent. En 2016, seulement 16 contraventions ont été données pour usages non sécuritaires d’un drone et en 2017, une seule.