Meurtre de Denis Leblanc: «Je regrette chaque jour ce que j’ai fait»

Les remords de Steve Levesque adressés vendredi au Palais de justice de Campbellton à sa famille et à celle de Denis Leblanc – l’homme qu’il a assassiné le 12 août 2015 –, semblaient sincères.

Invité à prendre la parole, Steve Levesque s’est brièvement adressé à la Cour.

«Je regrette chaque jour ce que j’ai fait. J’ai encore de la difficulté à comprendre tout ce qui est arrivé. Je regrette sincèrement tout le tort causé à ma famille et à celle de Denis.»

L’homme âgé de 36 ans devra toutefois attendre encore quelques jours avant de connaître le temps qu’il devra passer derrière les barreaux, le juge Larry Landry ayant pris la cause en délibération pour la fin de semaine. Il rendra sa décision mardi.

Bien qu’on ne sait pas la durée de la sentence, l’audience sur la détermination de la peine de Steve Levesque aura à tout le moins permis de faire la lumière sur les incidents tragiques qui ont mené au décès de Denis Leblanc.

Steve Levesque a reconnu sa culpabilité à quatre accusations en lien avec deux incidents différents, mais s’étant déroulé dans le même secteur et à quelques minutes d’intervalles.

Il est d’abord entré par effraction dans une résidence et a proféré des menaces, utilisé une arme à feu dans le but de commettre un crime, et s’est masqué le visage en vue de commettre ce crime. Ces infractions, il les a commises un peu avant 4h du matin le 12 août dans une résidence de Val-d’Amour qu’il connaissait très bien, celle de sa grand-mère et de son oncle, Gilles Levesque.

Celui-ci dormait dans son logement au sous-sol lorsqu’il a entendu du bruit à l’étage supérieur. C’est en ouvrant sa porte, qu’il est tombé face à face avec un individu armé et masqué dans le corridor et qui tentait de pénétrer dans l’appartement de sa mère. En l’entendant parler, l’oncle a immédiatement reconnu la voix de son filleul.

«Je lui ai dit: Steve, qu’est-ce que tu fais? Il m’a répondu: donne-moi 10 000 $ ou je tue mémère», a-t-on pu apprendre.

Voulant détourner l’attention de sa mère, il a prétexté vouloir prendre son portefeuille dans sa chambre pour aller au guichet automatique. C’est à ce moment qu’il en a profité pour s’échapper par une fenêtre, sa mère ayant aussi réussi à fuir.

M. Levesque (oncle) a trouvé refuge chez son frère qui habitait à proximité et d’où il a contacté les policiers. Ceux-ci sont arrivés en trombe une dizaine de minutes plus tard, mais Steve Levesque avait quitté les lieux.

Dans les faits, celui-ci s’était dirigé vers la résidence de Denis Leblanc (toujours à Val-d’Amour), un homme qui, soi-disant, l’approvisionnait en drogue et auprès de qui il aurait contracté une dette de plusieurs milliers de dollars.

En se rendant à cette adresse, M. Levesque désirait du coup mettre la main sur de l’argent ainsi que sur de la cocaïne. Deux coups de feu (de calibre 12) ont été tirés sur la personne de M. Leblanc. Le premier dans le mollet, en guise d’avertissement. L’autre – un tir fatal en pleine poitrine – serait parti accidentellement après qu’il eut trébuché, possiblement suite à une altercation.

M. Levesque a une fois de plus pris la fuite.

Arrestation

Alors qu’ils étaient toujours à la résidence de la grand-mère de l’accusé, les policiers ont aperçu le véhicule du suspect et décidé de le prendre en chasse. La poursuite sera par contre de courte durée puisque le véhicule de Steve Levesque a effectué une embardée et s’est retrouvé dans un fossé.

Son chauffeur a été appréhendé et l’on a retrouvé sur place une arme à feu, celle-là même qui a servi à tuer Denis Leblanc. Les policiers ne savaient toutefois pas à ce moment qu’un meurtre avait été commis. Ils ne seront mis au courant qu’environ trois heures plus tard, après que deux personnes eurent signalé la découverte du cadavre.

Initialement, l’accusation d’homicide involontaire en était une de meurtre non prémédité. La modification est survenue après que la Couronne ait pris connaissance d’un rapport d’expert démontrant que le niveau d’intoxication de l’accusé était tel au moment de l’incident que ce dernier a pu développer une paranoïa et une incapacité de prendre conscience de la gravité de ses gestes.

L’enquête a permis de déceler des traces de poudre à canon sur les vêtements de l’accusé. L’arme retrouvée dans son véhicule concordait avec celle ayant commis le meurtre.

Recommandations

Selon la défense, jamais Steve Levesque – reconnu comme étant plutôt pacifique – n’avait l’intention de commettre ces crimes.

Dépressif en raison de sa dépendance aux drogues et de ses dettes, il aurait plutôt tenté de s’enlever la vie en ingurgitant une grande quantité de drogues (pilules et cocaïne). Au lieu de le tuer, ce cocktail lui a plutôt fait perdre la tête et commettre l’irréparable.

Dans son rapport d’impact sur les victimes, Gilles Leveque avoue que lui et sa mère vivent toujours avec d’importantes séquelles du crime.

«Jamais je ne vais pouvoir enlever ces images de ma tête», a-t-il écrit. Le désarroi est également palpable du côté de la famille de la victime (Denis Leblanc).

Selon la procureure de la Couronne, Me Joanne Durette, le besoin de consommer de l’accusé ont pris le contrôle de sa vie et mené aux événements tragiques du 12 août. L’insistance de M. Leblanc à se faire rembourser sa dette (de drogue) de 7000 $ les jours précédents les crimes n’aurait pas aidé à la détresse psychologique de l’accusé.

«La drogue peut expliquer son comportement, mais ça n’excuse toutefois pas le geste d’avoir pris une autre vie», a précisé la procureure. Elle a suggéré au magistrat une peine de 12 ans et cinq mois de prison moins le temps déjà purgé (équivalent à deux ans et cinq mois), donc 10 ans de prison pour l’ensemble des accusations.

Du côté de la défense, l’avocat de M. Levesque, Me Luc Roy, a tenu à réitérer que les gestes du 12 août n’avaient pas été planifiés, que son client n’avait jamais eu l’intention de s’en prendre à qui que ce soit.

«C’est une tentative de suicide ratée en quelque sorte. Il est coupable, et il le sait», a-t-il indiqué.

En raison de son jeune âge, de son dossier sans antécédent criminel majeur, la reconnaissance de sa culpabilité ainsi que ses remords sincères, Steve Levesque possède selon lui plusieurs qualités pour réinsérer éventuellement la communauté. Il suggère ainsi au juge une peine de 10 ans de prison, mais à laquelle devrait être soustraite le temps purgé (deux ans et cinq mois).