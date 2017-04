Un premier cas de rougeole au Nouveau-Brunswick depuis 2013

Dre Marianne Paquet, médecin-hygiéniste en chef pour le nord du Nouveau-Brunswick, confirme qu’un cas de rougeole a été signalé jeudi dans la région de Fredericton.

La personne aurait eu un contact avec un citoyen de la Nouvelle-Écosse touché par le virus. La province voisine fait face actuellement à une légère éclosion, avec 20 cas confirmés depuis le début de l’année.

Le dernier cas de rougeole au Nouveau-Brunswick date de 2013.

«C’est en lien avec un voyage, indique Dre Paquet. Le bureau de la Santé publique mène une enquête pour déterminer quels ont été les contacts au Nouveau-Brunswick, nous rejoindrons ces personnes pour leur dire de surveiller les symptômes.»

L’identité du patient restera confidentielle. Il devra s’isoler aussi longtemps qu’elle sera contagieuse, soit quatre jours précédant et suivant l’éruption cutanée.

«Le risque pour la population reste très minime au Nouveau-Brunswick. La personne était immunisée» assure Dre Marianne Paquet. Les taux de vaccination sont très bons dans la province: environ 90% des enfants de maternelle sont vaccinées.

La rougeole se manifeste dès la première semaine par une forte fièvre, un écoulement nasal, de la toux, des yeux rouges et sensibles à la lumière. Des rougeurs au visage et sur le corps surviennent par la suite. De petites taches blanches peuvent également apparaître à l’intérieur de la bouche et de la gorge.

Le virus est hautement contagieux. Il n’existe pas de remède particulier et la plupart des personnes se remettent complètement de la rougeole au bout de 2 à 3 semaines.

«La meilleure façon d’empêcher la transmission c’est de se faire vacciner, insiste la médecin-hygiéniste. C’est un vaccin très efficace, toutes les personnes nées après 1970 peuvent recevoir deux doses gratuitement. Les adultes nés avant 1970 sont considérés comme immunisés.»

Toutefois, la rougeole peut être particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le virus peut entraîner des complications sérieuses comme l’otite (infection des oreilles), la pneumonie (infection pulmonaire) ou l’encéphalite (inflammation du cerveau).

Dre Marianne Paquet recommande de consulter un médecin si les symptômes apparaissent, mais prévient qu’il faut d’abord prévenir la clinique ou les urgences afin que des mesures d’isolement soient prises au préalable.

«On demande aux gens qui n’ont pas eu leurs deux doses de se faire vacciner, en particulièrement avant de partir en voyage à l’extérieur du Canada», termine-t-elle.