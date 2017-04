Des travaux de 10 millions $ cet été à Tracadie

Le gouvernement provincial entreprendra des travaux cet été pour remplacer le pont Odilon, qui enjambe la rivière du Petit-Tracadie. De gauche à droite, André Saulnier, conseiller de Tracadie, Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Denis Losier, maire de Tracadie, Norma McGraw, conseillère de Tracadie et Serge Rousselle, député de Tracadie-Sheila. - Acadie Nouvelle: David Caron

Le gouvernement provincial maintient sa promesse de réparer des routes dans les anciens DSL qui font aujourd’hui partie de la Municipalité régionale de Tracadie.

Fredericton investira près de 10 millions $ cet été pour effectuer plusieurs travaux routiers dans la région, mais le montant consacré à chaque projet n’a pas été spécifié.

En novembre 2013, à l’aube du plébiscite qui a mené à la création de la Municipalité régionale de Tracadie, le gouvernement provincial a accepté la responsabilité d’entretenir et de réparer les routes dans les anciens districts de services locaux (DSL). Il s’est donné huit ans pour accomplir la tâche, soit jusqu’en 2022.

Cet été, le ministère des Transports et de l’Infrastructure entreprendra notamment les travaux pour remplacer le pont Odilon, qui enjambe la rivière du Petit-Tracadie, dans le secteur de Gauvreau-Petit-Tracadie.

Le pont a été construit en 1949 et la limite de poids est fixée à 20 tonnes. Une étude d’impact environnemental sera réalisée au cours des prochaines semaines avant de procéder aux travaux, indique Serge Roussel, député de Tracadie-Sheila et ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

«Ça fait 15 ou 20 ans que les gens demandent que le pont soit réparé. Les gouvernements précédents en ont souvent parlé, mais je suis content que nous passons enfin à l’action.»

Plusieurs autres projets sont prévus, dont l’asphaltage d’un tronçon de 2,8 kilomètres du chemin Haché à Rivière-du-Portage, et la réparation d’une section de 3,4 kilomètres de la route 150 à Losier Settlement.

La province prévoit aussi de terminer les travaux d’élargissement de la partie nord de la rue Principale. Il reste encore un tronçon de 1,1 kilomètre à terminer.

D’autres travaux sont prévus sur les chemins F.-X.-Brideau, Saulnier Ouest et Alderwood.

«Ce sont des demandes qui datent depuis un bon moment», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

«Je pense que les citoyens seront heureux de ces nouvelles. C’est important pour nous que ces travaux soient faits. Je peux vous dire qu’aujourd’hui, c’est un très beau vendredi d’avril.»

Selon le maire Losier, la province est sur la bonne voie pour terminer la réfection des routes avant 2022.

«Les routes où il y a des besoins ont été identifiées. Nous y allons selon les priorités. On est sur la bonne voie pour réaliser ces objectifs. Avec ce qui a fait l’an dernier et ce qui se fera cette année, ça représente un bon pas vers l’avant pour réaliser ces objectifs.»