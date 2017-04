2 îles, 1 communauté: les résidants se prononceront

Bernard Noël (au centre) et les députés Wilfred Roussel et Serge Rousselle (à gauche et à droite) sont favorables au regroupement des villes, villages et DSL des îles Lamèque et Miscou. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Les résidants des Districts de services locaux (DSL) des îles Lamèque et Miscou sont appelés aux urnes. Le 15 mai, ils devront se déclarer pour ou contre leur regroupement avec les villes de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël en vue de former une seule communauté rurale.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, l’a annoncé jeudi. Le scrutin ordinaire se déroulera de 10h à 20h. Il sera supervisé par Élections NB.

Un scrutin par anticipation sera organisé une semaine auparavant, le 6 mai. Les personnes concernées recevront par la poste les informations nécessaires, à compter du 1er mai. Les résultats seront disponibles sur le site internet d’Élections NB, le 15 mai, après 20h.

Le comité de la Table communautaire qui a entrepris l’étude de faisabilité se réjouit de ce plébiscite.

«Le regroupement permettra aux communautés de conserver leurs acquis et leur donnera des ressources pour les améliorer. Elles auront accès à des fonds et à une meilleure capacité financière. Elles pourront mieux combler leurs besoins en infrastructures ou en installations», considère Bernard Noël, le président du comité.

Le gouvernement se déclare également favorable.

«Nous encourageons tous les regroupements volontaires. Les communautés doivent prendre les décisions qui les concernent (pour l’heure, Fredericton assure la gouvernance des DSL, NDLR). Il en va de leur prospérité économique et de leur avenir», commente Serge Rousselle.

L’idée ne convient cependant pas à tout le monde. Un comité du non s’est formé. Ses membres craignent de perdre plus qu’ils n’ont à y gagner.

«Dans le projet « 2 îles, 1 communauté », la ville de Lamèque et le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël auront un gel de taxes pour cinq ans et les DSL une augmentation pour la même période. Ces deux municipalités ont un déficit de près de 3 millions$, les DSL n’ont pas de dettes», argumente Yvon L. Chiasson.

Ce résidant de Petite-Rivière-de-l’Île poursuit: «Après le regroupement du Grand Tracadie, les citoyens ont subi des hausses de taxes incroyables. (…) Que ce soit à Tracadie, à Saint-Basile ou à Saint-André, on voit bien que les regroupements ne fonctionnent pas et ne font que diviser les communautés.»

Ronald Ward, le président du comité du non, dénonce «une démarche antidémocratique».

«Nous sommes pris en otage avec ce vote. Si le non l’emporte, le gouvernement reviendra à la charge avec un autre projet.»

Les opposants redoutent également que les ressources naturelles de l’île de Miscou soient exagérément exploitées. Ils protestent enfin contre la date du plébiscite.

«Le 15 mai, c’est en pleine saison de pêche et de travail d’usine. Cela va automatiquement amener une participation minimale», se plaint Ronald Ward.

L’étude du regroupement des îles Lamèque et Miscou en une communauté rurale a débuté en 2013. Si elle voyait le jour, la nouvelle municipalité serait la deuxième plus importante de la Péninsule acadienne en terme de population, après Tracadie. Elle compterait plus de 6000 occupants.