3,5 millions $ pour déplacer la plage artificielle de Moncton

La construction d’une nouvelle plage artificielle commencera cet été au parc Centenaire de Moncton. Le projet est évalué à 3,5 millions $.

Le parc de 203 acres a déjà une piscine. Elle a été construite en 1984, il y a plus de 30 ans. L’installation a dépassé sa vie utile, d’autant plus que ce secteur du parc est souvent inondé entraînant des coûts s’entretient plus élevés que la normale.

«L’ancienne piscine sera mise hors service. Nous sommes encore incertains de ce qui arrivera avec le site. La raison pour laquelle nous déplaçons la plage, c’est que ce secteur du parc est sujet aux inondations, alors si on place d’autres infrastructures dans ce coin du parc elles devront être en mesure de résister aux inondations», a expliqué la directrice des loisirs pour la Ville de Moncton, Jocelyn Cohoon.

La nouvelle plage artificielle sera située dans un secteur surélevé du parc où on trouve maintenant plusieurs tables à pique-nique et des BBQ. La firme Crandall Ingineering a été retenue pour concevoir les plans de la future attraction. Le conseil municipal lui a octroyé le contrat de 332 000$ plus tôt cette semaine.

Environ 25 000 personnes fréquentent la plage artificielle du parc chaque été. Elle demeura donc ouverte jusqu’à ce que la nouvelle piscine soit prête, à la fin de l’été 2018.

Une partie du parc pourrait être fermé cet été afin de permettre le début des travaux. Les groupes et les associations qui utilisent les installations de l’endroit, comme les terrains de tennis ou les parcs canins, seront avisés.