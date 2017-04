Quand les parents retournent à l’école

Une fois n’est pas coutume, samedi, à l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque, ce sont les parents qui sont allés en classe suivre des cours. Un congrès leur était spécialement proposé.

Son but: leur donner les outils pour accompagner leurs enfants dans leur apprentissage scolaire. C’est la deuxième année que l’initiative est mise en place.

Linda Dalpé est la maman de deux filles, âgées de 10 et 15 ans. Suivre leurs études et les aider le cas échéant est, d’après elle, fondamental.

«La réussite d’un enfant est un facteur déterminant qui lui permettra de développer son plein potentiel comme citoyen plus tard.»

Elle veille à ce que ses filles soient de bonnes élèves. Linda Dalpé n’est pas la seule mère à prendre son rôle au sérieux. Kim Thériault l’est tout autant pour sa fille et son garçon de 5 et 7 ans.

«L’école va les occuper pendant au moins les 12 prochaines années de leur vie. Leur parcours aura des conséquences considérables sur leur avenir. Les accompagner, ça fait partie de la job de parent.»

Linda, Kim et la quarantaine d’autres qui ont participé à ce congrès le reconnaissent, éduquer un enfant aujourd’hui n’a rien à voir en comparaison avec le temps où eux-mêmes étaient petits.

«Je me demande comment nos mères faisaient, s’interroge Kim Thériault. C’est vrai qu’à l’époque, il y avait beaucoup de matantes dans notre entourage qui ne travaillaient pas et qui pouvaient nous garder.»

«Il n’y a plus de clan familial comme autrefois vers qui se tourner. C’est pourquoi il est important d’avoir un réseau social et communautaire pour pallier ça», ajoute Linda.

Samedi, des intervenants ont animé différents ateliers sur la santé, l’inclusion, etc. Deux séances étaient consacrées aux mathématiques.

Si la matière est la bête noire de nombreux adultes, elle donne des maux de tête à bien des parents. Il n’y a cependant rien de compliqué là-dedans.

«C’est fini le temps où on s’asseyait autour d’une table et où on se concentrait sur le contenu des connaissances. Il est possible de réviser des concepts mathématiques dans la vie de tous les jours», souligne Léonie Aubut.

L’enseignante à la polyvalente Marie-Esther de Shippagan donne des exemples concrets.

«À l’épicerie, on revoit ses règles de calcul mental et on apprend à gérer un budget. Pendant une game de hockey, on maîtrise la notion du temps et de la durée.»

Les questionnements des parents démontrent leur volonté de bien faire. Sur ce point, Yves McGraw, le directeur de l’école communautaire de Lamèque, observe qu’ils remplissent leur fonction.

«Ce sont les premiers éducateurs. Ce sont eux qui doivent enseigner à leurs enfants les habilités de base comme bien se comporter, communiquer… Il y a toujours une marge à l’amélioration, mais dans l’ensemble, ils font leur tâche.»

L’ancienne gloire du hockey, Bob Lemieux, milite pour une pratique sportive en santé. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Huit commotions cérébrales

Beaucoup de personnes connaissent Bob Lemieux pour sa brillante carrière au hockey, dans les années 1960. Celle-là même qui l’a mené jusqu’à la Ligue nationale (LNH) où pendant 19 games il a porté le chandail des Oakland Seals.

Derrière ses performances d’athlète de haut niveau se cache une part sombre et douloureuse de son existence dont il parle ouvertement aujourd’hui. Il a témoigné, samedi, pendant le Congrès des parents organisé à l’école communautaire de Lamèque, lors d’un atelier sur la prévention santé.

Bob Lemieux a eu huit commotions cérébrales au cours de sa vie. Autant de chocs qui l’ont affecté à jamais.

«Pendant 40 ans, j’ai vécu l’enfer sans comprendre ce qui m’arrivait. J’avais des crises de rage. Je me croyais fou. J’ai fait de la dépression et je buvais trop.»

Il y a 10 ans, sa femme lui a intimé l’ordre de se soigner, sinon elle le quittait. Il s’est alors pris en main. Apprendre que ses commotions sont la cause de ses tourments a d’abord été un choc, puis un soulagement.

«Soudain, il y avait une raison. Tout s’expliquait.»

Aujourd’hui, Bob Lemieux est encore suivi par une équipe médicale et toujours sous médicaments.

«Ça va mieux, mais ça ne m’évite pas les rechutes. Quand t’es dans le trou, c’est pas joli. C’est tout noir. J’ai eu des idées suicidaires.»

Il vit désormais à Johnston Point, près de Beaubassin, et milite activement pour la sensibilisation de la population à la santé du cerveau.

«Une commotion cérébrale, c’est grave. On peut en mourir.»