Les véhicules écoénergétiques n’ont pas la cote en Atlantique

Les citoyens des provinces de l’Atlantique sont moins intéressés par les automobiles écoénergétiques que les autres Canadiens. Ils sont 25% à considérer échanger leur véhicule pour un moins énergivore, contre 43% dans le reste du pays.

C’est ce que révèle un sondage effectué par la firme Ipsos, commandé par Canadian Black Book, un spécialiste de l’évaluation de la valeur du marché de l’automobile au Canada. Le rapport a été dévoilé la semaine dernière.

Les citoyens de l’Atlantique sont toutefois plus susceptibles (28%) de réduire le nombre de véhicules qu’ils possèdent pour utiliser les transports en commun ou les moyens de transport alternatifs, comme Car2Go et Uber. C’est trois points de plus que la moyenne de toutes les provinces.

Malgré tout, deux citoyens de l’Atlantique sur cinq (40%) ne considèrent aucunement la dépense en essence comme un facteur d’achat.

Dans le cas contraire, ils sont plus motivés à économiser de l’argent que de sauver l’environnement.

Si le prix de l’essence augmentait de 25 cents d’ici à leur prochain achat de véhicule, 25% des répondants de l’Atlantique considèreraient se procurer un véhicule à énergie alternative (électrique, hybride, ou à pile d’hydrogène). Le taux de répondants s’élève à 43% à l’échelle canadienne.

Voilà qui augure mal pour l’électrification du réseau routier au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement fédéral a justement annoncé mardi un investissement de 120 millions $ pour la création d’un réseau national de recharge rapide pour voitures électriques. Énergie NB installera dix bornes le long de la Transcanadienne, cet été.

Un vendeur d’automobiles n’est pas surpris

Les résultats du sondage d’Ipsos ne surprennent pas un conseiller en vente automobile de Moncton.

Les automobilistes de l’Atlantique semblent moins sensibles à leur consommation d’essence que ceux d’ailleurs au Canada, témoigne Marc DeGrace, employé chez Acadia Toyota de Moncton depuis une dizaine d’années.

Il compte sur les doigts d’une seule main le nombre de clients qui ont sollicité des véhicules à énergie alternative.

«Selon nos statistiques, l’an dernier on en a vendu un seul.»

Les gens aiment «brûler du gaz» en Atlantique, indique le vendeur. Les véhicules sport utilitaires sont maintenant les plus vendus chez ce concessionnaire.

Un passe-temps typiquement acadien

Ceux qui ont grandi dans la Péninsule acadienne vous parleront d’une véritable culture du moteur qui y règne. Ils sont plusieurs à se balader en automobile le samedi soir simplement passer le temps, ou bien pour prendre part aux «up and down» de Tracadie, à défiler en rond sur la rue principale.

Pour d’autres c’est l’odeur des pneus brûlés qui les allume.

Une piste de dérapage contrôlé a vu le jour l’an dernier, à Bas-Caraquet, pour permettre aux amateurs de spectacle de boucane de s’y adonner à cœur joie.

Le propriétaire, Edmond Lanteigne, parle d’une véritable passion.

«Tout me fait tripper là dessus. Le son des pneus pendant le dérapage, les “donuts”, les bruits du moteur… ca t’apporte une sorte d’adrénaline.»

Pour 20$, le conducteur a le champ libre sur la piste jusqu’à ce que ses pneus explosent ou prennent en feu, que son moteur saute, ou qu’il soit trop étourdi pour continuer.

Lors d’une journée occupée, il peut passer une quarantaine de véhicules sur la piste, sous les yeux d’une foule de 500 personnes.

Edmond Lanteigne n’a pas encore essayé de faire des dérapages avec une automobile électrique, mais il estime que ce serait possible. Il aimerait bien essayer un jour.

« Il faut juste une force de moteur suffisante. J’ai vu des vidéos avec des véhicules électriques qui en avaient assez. S’il y a une traction arrière, ça devrait fonctionner.»

Le sondage a été effectué du 2 au 5 décembre auprès de 1011 Canadiens étant propriétaires ou locataires de véhicule, ou qui considérait s’en procurer un au cours des deux prochaines années. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,5%, 19 fois sur 20.

Des lacunes en Atlantique

Les habitants de l’Atlantique ont aussi de la difficulté à évaluer la dépréciation de la valeur de leurs véhicules.

Les sondeurs d’Ipsos ont présenté un scénario fictif aux répondants comme quoi ils avaient acheté une nouvelle automobile pour 30 000$ et qu’ils avaient obtenu un prêt sans intérêt remboursable en 96 mois. Lorsque demandé combien de mois il faudrait avant que l’automobile vaille plus que la balance du prêt, seulement 22% ont fourni la bonne réponse: 48 mois.

Certains concepts de base échappent d’ailleurs aux Canadiens, dans leur ensemble.

Du total des répondants ayant indiqué avoir un prêt automobile (29%), seulement la moitié d’entre eux sont parvenus à donner la définition d’une équité négative sur un prêt automobile (devoir plus d’argent sur un véhicule que la valeur totale de celui-ci). Deux répondants sur dix ont avoué n’avoir aucune idée de ce que le terme signifiait.

Marc DeGrace, vendeur automobile chez Acadia Toyota, à Moncton, confirme une certaine tendance chez les consommateurs à mal évaluer leurs paiements de prêt automobile.

Des clients se présentent à lui en disant qu’ils vont conduire leur automobile jusqu’à ce qu’elle explose et établissent un prêt automobile sur 48 mois. Trois ans plus tard, ils commencent à magasiner pour un nouveau véhicule. C’est la norme de l’industrie, dit-il.

«Un cycle d’achat de trois ans mêlé avec un prêt automobile étalé sur quatre ans, ça ne va pas bien ensemble. Ils vont entreprendre l’achat d’un nouveau véhicule sans avoir terminé les paiements de l’ancien prêt, puis ils finissent par conduire une Corolla de 60 000$. C’est un effet boule de neige.»

Sa suggestion, c’est de considérer louer plutôt que d’acheter.

«Tout dépend de la situation financière du client et de ses besoins. Dans certains cas, c’est mieux de louer et d’avoir l’option de changer de véhicule après un certain temps. Les situations de vie des gens changent. C’est important de considérer ce qui peut arriver à l’avenir.»

Le Québec, l’exemple à suivre

Près de la moitié des ventes de voitures électriques survenues au Canada l’année dernière sont survenues au Québec.

Plusieurs facteurs favorisent l’essor de la voiture électrique dans la province voisine. L’électricité y est une ressource relativement bon marché considérant l’abondance de la production hydroélectrique.

Le gouvernement provincial offre en outre des rabais à l’achat de véhicules de ce type.

Le Québec a par ailleurs récemment mis en place la première loi au Canada exigeant des concessionnaires qu’ils vendent un nombre minimal de véhicules électriques, de voitures hybrides et de véhicules propulsés par des piles à hydrogène pour l’année de fabrication 2018.

Dans la région de Lanaudière, au nord de Montréal, un concessionnaire Chevrolet de Rawdon se démarque: ce détaillant vend plus de voitures électriques que tout autre concessionnaire traditionnel au pays.

Le copropriétaire de Bourgeois Chevrolet, Hugo Jeanson, explique que la décision de se concentrer sur la vente de véhicules électriques, prise il y a quelques années, a permis de propulser l’entreprise, si bien qu’elle attire des clients qui viennent d’aussi loin que du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique.

Près de la moitié des ventes du concessionnaire concernent des voitures électriques. Convaincre les consommateurs d’opter pour un véhicule électrique «n’est pas difficile», estime M. Jeanson, à condition de bien mettre de l’avant les avantages que comportent ces automobiles.

«C’est juste de donner l’explication. Les gens sont habitués de conduire une voiture à essence (…) C’est juste d’expliquer le fonctionnement d’une voiture électrique et les économies générées (au niveau de) l’essence et de l’entretien versus ce qu’ils (les clients) mettent en ce moment sur l’essence, sur l’entretien», a-t-il relevé en entrevue.

Le concessionnaire a vendu près de 400 voitures électriques neuves et d’occasion l’an dernier, surtout des Volt de Chevrolet, le modèle électrique le plus vendu au Canada. Le concessionnaire a déjà prévendu tous ses véhicules Bolt de Chevrolet disponibles pour 2017.