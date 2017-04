La Voix: Frank Williams et Andy Bastarache accèdent aux quarts de finale

Frank Williams a traversé les Chants de bataille sans une égratignure et sera de retour dimanche prochain à La Voix sur les ondes de TVA.

En compagnie de ses quatre collègues (Abigail, Louis-Paul, Marilyne et Willis) membres de l’équipe d’isabelle Boulay, l’Acadien de Moncton a été choisi pour faire partie du groupe des cinq participants qui n’ont pas eu à chanter pour accéder aux Directs qui débuteront la semaine prochaine.

Andy Bastarache. – Gracieuseté

Andy Bastarache, également du Nouveau-Brunswick, a lui aussi survécu aux Chants de bataille.

L’artiste de Saint-Antoine a affronté Athena ainsi que Elyann et a interprété la chanson Somebody Like You de Keith Urban.

Le Néo-Brunswickois, maintenant membre de l’équipe d’Éric Lapointe, a franchi cette étape importante et poursuivra son aventure lyrique.