Le sommet de l’église de Bas-Caraquet illuminé

Le croix est de retour au sommet de l’église de Bas-Caraquet. Elle avait quitté le clocher il y a plusieurs mois pour une cure de rajeunissement.

«Elle a été nettoyée, solidifiée, une couche protecteur y a été apposée et elle a été électrifiée pour illuminer notre beau village. Un nouveau système d’éclairage visible du nord et du sud a été installé et la croix permettra aux navigateurs de se situer par rapport au village», rapporte le Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet sur son site Facebook.

Un événement spécial sera organisé pour marquer l’illumination officielle. Le travail a été effectué par la compagnie Friolet Services Maritimes.