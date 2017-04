Jiffy Products met une cinquantaine d’employés à pied à Shippagan

Une cinquantaine d’employés de l’usine Jiffy Products, à Shippagan, ont été mis à pied. Selon Zoël Gautreau, vice-président de l’entreprise, la perte d’un important contrat a forcé la direction à prendre cette décision.

«Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais la viabilité de l’entreprise n’est pas en jeu. C’est une situation imprévue. On va continuer de miser sur l’innovation pour favoriser la croissance.»

Le contrat en question permettait de fabriquer un produit exclusif non-spécifié pour un client.

Devant cette situation, l’entreprise tente de trouver des solutions, assure M Gautreau.

«Le produit en question était exclusif à un client, donc, on va voir s’il est possible de voir si on peut offrir le même produit à d’autres clients potentiels.»

L’été dernier, Jiffy Products a annoncé son intention de déménager dans l’ancienne usine de Fils fins Atlantique à Pokemouche.

Le projet a profité d’un investissement total de 4,8 millions $ des gouvernements provincial et fédéral, alors que l’entreprise, qui se spécialise dans la fabrication de produits à base de tourbe, compte investir 7 millions $.

Le déménagement va toujours de l’avant. Le transfert de la majorité des activités de Jiffy Products à Pokemouche devrait avoir lieu d’ici 2018.

Le siège social de Jiffy Products est situé en Norvège.