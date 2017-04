Un adolescent de 14 ans porté disparu

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un adolescent de la Première Nation de Metepenagiag (Red Bank), qui est porté disparu.

Eric Paul, 14 ans, a été vu pour la dernière fois le 10 avril 2017, vers 9 h 40, alors qu’il montait à bord d’un véhicule de Maritime Bus, à Miramichi. On croit qu’il serait descendu de l’autobus quelque part entre Miramichi et Moncton. Personne n’a eu de ses nouvelles depuis, malgré les efforts pour le retrouver. Sa disparition a été signalée à la police le 10 avril, à 14 h 55.

Eric Paul mesure 180 cm (5 pi 11 po), est très mince et pèse environ 66 kilos (145 livres). Il a les cheveux foncés courts et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un pantalon gris-kaki, un chandail à capuchon noir et des lettres blanches, et une casquette noire.

Quiconque a vu Eric Paul depuis le 10 avril ou sait où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le District du Nord-Est de la GRC 506-843-9400.