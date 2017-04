Gazelles d’Acadie: «Au-delà de nos espérances»

Guylaine Robert (à droite) et Karine Elward (à gauche) ont eu droit à un accueil habituellement réservé aux vedettes, mardi après-midi, à l’aéroport du Grand Moncton. Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Karine Elward et Guylaine Robert sont de retour du Maroc, où elles ont récemment participé à un rallye hors-piste 100% féminin. Les Gazelles d’Acadie ne sont pas sur le point d’oublier leur expérience.

Les deux ambulancières de profession, qui ont participé au Rallye Aïcha des Gazelles à la fin mars, ont eu droit à un accueil de vedettes, mardi après-midi.

À leur descente d’avion à l’aéroport du Grand Moncton, elles sont tombées sur de nombreux proches et amis armés de fleurs et d’écriteaux qui s’étaient déplacés pour leur souhaiter la bienvenue.

Quelques minutes après ces retrouvailles chaleureuses, les yeux humides et les bras pleins de bouquets, les deux aventurières ont pris le temps de raconter leur expérience.

«On a vécu des moments de hauts et de bas. C’était au-delà de nos espérances. On s’attendait à quelque chose de spécial, mais pas autant que ça», a confié Guylaine Robert.

Karine Elward rapporte que malgré les épreuves, elle et sa collègue ont réussi à terminer la compétition sans que leur amitié et leur complicité n’éclatent en morceaux.

«Notre performance là-bas a été au-delà de nos attentes. Pour une première participation, on n’avait pas de grandes attentes. Puis finalement, on a très bien performé. On était vraiment fières de nous.»

Des efforts récompensés

Elles peuvent effectivement être fières de ce qu’elles ont accompli au cours de ces neuf jours passés à bord de leur Jeep.

Au terme de ce rallye de 2500 kilomètres, où les participantes devaient naviguer hors-piste sans l’aide d’un GPS ou d’un téléphone cellulaire, elles se sont classé au 23e rang (sur 137) dans la catégorie réservée aux 4×4 et aux camions.

Les Gazelles d’Acadie ont aussi été la meilleure équipe composée de deux Canadiennes et la 6e meilleure équipe (sur 103) qui en était à sa première participation.

Guylaine Robert explique que l’expérience a été enrichissante, mais aussi exigeante. Les journées ont été longues, dit-elle. Elles commençaient chaque matin à 4h et se terminaient vers 22h30.

«Les heures de sommeil se sont faites rares. On n’a pas dormi beaucoup. On était vraiment sur le rush de l’adrénaline.»

Ce n’est vraiment qu’après avoir franchi la ligne d’arrivée qu’elle a réalisé ce qu’elle venait d’accomplir.

«On dirait vraiment que tout est retombé. Karine est la brailleuse, ce n’est pas moi la plus sensible. Mais quand on a passé la ligne d’arrivée, toute cette émotion-là est sortie. Puis là, c’était moi qui étais (en larme). C’était spécial.»

«Ç’a été stressant pas mal.»

L’aventure a été riche en émotions pour les Gazelles d’Acadie. Elle l’a aussi été pour leurs proches restés dans la Péninsule acadienne.

Maurice Robert, le père de Guylaine, a suivi l’équipe sur Internet pendant le rallye. Il était ému de voir sa fille revenir au bercail, mercredi après-midi.

«On est bien contents, parce que ç’a été stressant pas mal. C’était inquiétant, parce que nous autres on ne savait vraiment pas dans quoi elles se lançaient.»

La mère de Guylaine, Line Robert, était comblée de la voir d’accomplir cet ambitieux projet.

«Je suis tellement fière, parce que c’était un rêve. Elle va avoir 40 ans cette semaine et c’était le rêve de sa vie.»

Les parents de Karine Elward étaient aussi touchés de voir leur fille revenir au pays après avoir affronté le désert marocain.

«Nous, on n’aurait pas pu se rendre où elle s’est rendue. Je suis fière qu’elle ait vécu ça», a dit Suzanne Elward.

Son mari, Rhéal, était on ne peut plus d’accord. «On est très fiers de notre fille», a-t-il confié.

La fin d’une longue aventure

De retour au Nouveau-Brunswick, les Gazelles d’Acadie prévoient organiser une soirée prochainement afin de raconter à leurs proches et aux membres du public ce qu’elles ont vécu au Maroc.

Ce sera aussi l’occasion pour elles de donner un dernier coup pour récolter des fonds qui seront versés à l’organisme qu’elles ont choisi d’appuyer en marge de leur participation au rallye, soit l’Accueil Sainte-Famille de Tracadie.

Le budget total de leur projet était d’environ 46 000$, une somme récoltée au cours des deux dernières années grâce à de nombreuses activités de collectes de fonds. Si tout se déroule tel que prévu, elles espèrent remettre environ 2500$ à l’Accueil Sainte-Famille.