Plage Parlee: la béton en partie responsable de la contamination

Quelle est l’origine des coliformes fécaux dans la baie de Shediac? Des recherches menées par des équipes de l’Université Mount Allison concluent que l’activité humaine a un impact significatif.

Au mois de janvier, une classe de l’université de Sackville a recueilli des échantillons d’eau dans la baie pour réaliser divers tests et a compilé les données récoltées sur plusieurs décennies. Un autre groupe d’étudiants a étudié la zone à l’aide d’outils de cartographie SIG.

«Nous avons comparé le développement du littoral de Shediac avec celui de Kouchibouguac, pour comprendre les effets des changements d’utilisation des terres», explique David Lieske, professeur au département de géographie et d’environnement de l’Université Mount Allison.

Leur étude a permis de déterminer que des précipitations importantes entraînent une forte concentration en coliformes fécaux dans l’eau. Le ruissellement contribue largement à la contamination lors de pluies abondantes.

Selon David Lieske, la bétonisation du littoral a aggravé ce phénomène en rendant le sol imperméable. En comparant les données sur plusieurs années, l’équipe de recherche constate que la contamination s’est empirée alors que le développement s’est accéléré dans la région.

«D’un côté, on a supprimé des zones humides et des forêts qui pouvaient contenir une partie des substances et les décomposer naturellement. De l’autre, l’urbanisation, les routes et le béton accélèrent l’écoulement des terres vers la mer parce qu’il n’y a plus de végétation pour l’absorber.»

En effet, le niveau de coliformes était de trois à quatre fois plus élevé dans la baie de Shediac que dans le parc national Kouchibouguac. Depuis 2011, les taux d’E. coli et de streptocoques fécaux atteignent périodiquement des sommets de 50 à 100 fois les niveaux jugés acceptables.

«En 2013, 2014, les niveaux ont été particulièrement élevés et c’est une inquiétude. Est-ce que le système d’égout est plus chargé que dans le passé? Il y a aussi eu du changement dans la façon de mesurer et ç’a peut-être contribué», note l’universitaire.

Il souligne que la recherche ne permet pas d’identifier avec certitude les sources de la pollution. Son hypothèse est qu’il n’y a pas un seul coupable, mais plutôt une série de facteurs responsables de la présence de coliformes.

Les fosses septiques désuètes et le système d’égouts sont sur la liste des suspects. «Dans le cas de pluies très importantes, le système d’égouts peut saturer et vous pouvez vous retrouver avec un débordement», note David Lieske.

Les bateaux de plaisance et même les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les excréments sur la plage forment aussi une partie du problème. Le chercheur estime que la solution passera notamment par la sensibilisation du public, mais aussi par un contrôle plus rigoureux de la qualité de l’eau.

«Il faut accroître le nombre d’échantillons que l’on prélève, inspecter plus d’endroits et assurer un suivi minutieux. On aura besoin d’initiatives communautaires sur l’importance de ne pas déverser des déchets. Il y aura également des décisions à prendre pour restreindre la densité du développement et sa proximité avec la côte.»

Plus tôt ce mois-ci, la province a annoncé que la qualité de l’eau à la plage Parlee sera analysée plus quotidiennement plutôt qu’une fois par semaine. Le parc provincial suivra désormais les standards fédéraux plutôt que les critères mis en place par Fredericton.

Un comité a été chargé de trouver les sources de contamination de l’eau et devra rendre ses conclusions avant l’été.