Les prix à la pompe grimpent encore et encore

Après avoir subi deux importantes hausses consécutives, les prix à la pompe augmenteront probablement à nouveau, pendant la nuit de mercredi à jeudi.

C’est du moins ce que laissent prévoir des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX. C’est également ce que prédit l’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague.

«L’arrivée de Pâques et la transition vers le mélange d’essence d’été créent des conditions pour d’autres hausses à la pompe pendant la semaine à venir. Des périodes bisannuelles de maintenance plus longue que prévu et l’augmentation de tensions géopolitiques sont d’autres raisons qui laissent croire que le prix de l’essence sera plus élevé à travers le Canada.»

Ainsi, M. McTeague prévoit une hausse de 2 cents au litre de sans-plomb dans la province d’ici la fin de la semaine. Les calculs de l’Acadie Nouvelle laissent également prévoir une augmentation d’environ 2 cents le litre au prix maximum de l’essence ordinaire libre-service, jeudi à 0h01.

C’est à cette heure que la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers dans la province. D’ici là, le prix maximum du litre de sans-plomb est 114,2 cents.

À pareille date l’an dernier, le prix maximum était 99,8 cents le litre.

Mardi matin, les prix de l’essence dans la province varient de 104,9 cents le litre, à Fredericton, à 114,9 cents le litre, à Shippagan et Lamèque, selon Gasbuddy. Les prix plus élevés que le prix maximum sont habituellement dus au fait que les succursales peuvent imposer un frais de 3 cents le litre à l’essence avec service.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est 110,7 cents le litre, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale de 111,7 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (126,3 cents le litre en moyenne) et à Terre-Neuve-et-Labrador (134,4 cents le litre). Les prix les plus bas sont en Alberta (101,6 cents le litre) et au Manitoba (101,2 cents le litre).

Notons que les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.