Steve Levesque: huit ans et neuf mois au cachot

Le juge Larry Landry a rencontré à mi-chemin la Couronne et la défense dans leurs recommandations concernant la peine de Steve Levesque, coupable de multiples infractions, dont homicide involontaire.

Huit ans et neuf mois de prison. C’est la peine imposée, mardi au Palais de justice de Campbellton, à Steve Levesque, coupable d’avoir causé la mort de Denis LeBlanc le 12 août 2015 à Val-d’Amour.

Cette soirée avait débuté par une tentative de suicide ratée de la part de l’accusé qui a ingurgité une grande quantité de cocaïne et de pilules.

Il souffrait depuis plusieurs années d’une dépendance à la drogue et aux antidouleurs. Au cours des mois précédents les événements, l’accusé a perdu son emploi puis contracté une dette estimée à environ 7000$ auprès de son revendeur, Denis LeBlanc. Celui-ci avait fait des menaces sur l’accusé et ses proches afin de récupérer cet argent.

Le 12 août dans la nuit, l’accusé – hautement intoxiqué – s’est rendu à la résidence de son oncle et de sa grand-mère à Val-d’Amour. Masqué et armé, il est entré par effraction et a exigé une forte somme d’argent.

Les deux occupants ont pu fuir leur résidence après avoir trompé la vigilance de leur agresseur.

Voyant que son plan avait échoué, l’individu s’est ensuite rendu non loin de là, chez son revendeur (Denis LeBlanc) dans le but de lui subtiliser argent et drogue. Une altercation est survenue et deux coups de feu ont été tirés, dont l’un à la poitrine de sa victime. Poursuivi par les policiers après avoir quitté les lieux, Steve Levesque s’est retrouvé dans un fossé où il a été appréhendé.

Selon le juge Landry, bien qu’il s’agisse de deux événements séparés survenus à moins de 30 minutes l’un de l’autre, ceux-ci font néanmoins partie d’un seul et même crime puisque découlant des mêmes problématiques, soit l’intoxication de M. Levesque et son désir initial d’en finir avec ses jours.

Accusé au départ de meurtre non prémédité sur Denis LeBlanc, M. Levesque a vu les accusations être réduites à homicide involontaire après que des experts aient déterminé que la grande quantité de drogues présentes dans son sang cette soirée a pu altérer sa perception de la réalité et causé des épisodes psychotiques.

Le juge Landry a rappelé que les victimes ont gravement été affectées par cet incident, dont l’une – M. LeBlanc – qui en a payé le prix ultime, sa vie. Dans leur rapport de répercussion du crime sur les victimes, l’oncle et la grand-mère de M. Levesque ont pour leur part souligné ne pas être certains s’ils désiraient revoir un jour l’accusé, et ce même après la fin de sa peine.

Selon le juge, le spectre des peines pour les homicides involontaires varie énormément, allant de la prison à vie jusqu’à la remise en liberté (pas de peine carcérale). Dans le cas présent par contre, l’utilisation d’une arme à feu implique automatiquement une peine minimale de quatre années de pénitencier.

Le juge a convenu que plusieurs facteurs aggravants ternissent le dossier de l’accusé. Outre le fait d’avoir causé la mort d’une personne, celui-ci est entré armé dans une résidence en sachant qu’elle est occupée. Il a proféré des menaces de mort à ses occupants.

À l’opposé, la collaboration de l’accusé, son plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents violents et la présence de remords sincères ont joué en sa faveur.

La Couronne et la défense s’entendaient sur le fait qu’une peine de dix ans était convenable. Toutefois, ceux-ci ne s’entendaient pas à savoir si celle-ci devait commencer dès l’imposition où si le temps passé en prison depuis l’arrestation de l’accusé devait être pris en considération. Le juge Landry a décidé de trancher à mi-chemin.

Steve Levesque, qui aura bientôt 35 ans, a ainsi été condamné à 11 ans et deux mois de prison. Une fois le temps purgé soustrait, il lui restera huit années et neuf mois à purger. À cette peine s’ajoute une interdiction à perpétuité de posséder des armes à feu.

La drogue, un véritable fléau

À sa sortie du Palais de justice, l’avocat de Steve Levesque, Me Luc Roy, s’est dit satisfait de la sentence.

«Ce n’est jamais facile de déterminer la bonne peine. Dans ce cas-ci, on s’attendait à ce que M. Levesque purge une peine au niveau fédéral, car il y a quand même eu mort d’homme. Dans les circonstances, on est satisfait de la décision du juge», indique-t-il.

Il n’hésite pas à identifier la drogue comme véritable coupable.

«S’il n’y avait pas eu un problème de drogue à la base, on ne serait pas ici aujourd’hui. C’est aussi simple que ça. Malheureusement, la cocaïne et les pilules sont en augmentation dans le nord du Nouveau-Brunswick, ce qui est à la base de plus en plus de crimes violents comme on le voit ici», soutient l’avocat.

Comme se porte son client?

«Aussi bien qu’une personne peut aller dans pareilles circonstances. Toutefois sa condition s’améliore. Il est sobre depuis son incarcération. Il veut reprendre sa vie en main», exprime Me Roy.