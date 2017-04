Le Wharf Village ferme ses portes

C’est la fin pour le petit village situé à l’entrée de la Côte magnétique à Moncton. L’endroit où les touristes pouvaient se payer une crème glacée et s’acheter des souvenirs ne rouvrira pas cet été. Le tout sera vraisemblablement vendu lors d’un encan à la fin du mois.

Dans un quotidien anglophone de Moncton, Woody’s Auctions Services a acheté une pleine page de publicité pour annoncer que tout est à vendre au Wharf Village de la Côte magnétique, des édifices aux étagères des boutiques.

«Tout doit partir. Les équipements et toute la marchandise de souvenir. Le propriétaire a le terrain jusqu’en juin. Les édifices devront être désaffecté», a confié à l’Acadie Nouvelle, Daniel Woodfield de Woody’s Auctions.

En 1987, la Ville de Moncton a signé un bail de 20 ans avec John Murphy pour l’exploitation du village commercial situé sur un quai à l’entrée de la Côte magnétique. Depuis 2007, la municipalité renouvelait le bail sur une base annuelle.

En 2014, des boutiques et une partie du quai ont dû être fermées par la municipalité. Des inspecteurs avaient déterminé que l’endroit n’était plus sécuritaire. Depuis ce temps, les autorités municipales pressent le propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires.

«Ça fait trois ans que nous sommes en discussion avec le propriétaire afin de l’encourager à améliorer le quai et les bâtiments. Le propriétaire nous avait dit qu’il n’avait pas nécessairement les fonds pour le faire. Alors, il était prêt à vendre le tout, reconnaissant que le terrain appartient à la Ville de Moncton, mais que les bâtiments et le quai lui appartiennent», a expliqué la directrice des parcs et loisirs de la Ville de Moncton, Catherine Dallaire.

Le Wharf Village est la porte d’entrée du parc de la Côte magnétique dans lequel on retrouve le parc aquatique Magic Mountain et le zoo Magnetic Hill. Le zoo, à lui seul, attire plus de 171 000 visiteurs chaque année et génère des retombées économiques de 22 millions $. Il s’agit de l’une des principales attractions touristiques de la province et le tout doit être impeccable selon la Ville.

«On ne peut pas laisser la situation s’empirer surtout lorsqu’on a les autres attractions, non seulement dans le parc, mais aussi tout le secteur privé qui entoure le parc qui veut que la région reste touristique et attrayante pour les visiteurs et les citoyens qui y vont», a rappelé Mme Dallaire.

En novembre, la Ville de Moncton a lancé un ultimatum au propriétaire du village du quai puisqu’on craignait pour la sécurité publique.

«Il y avait entre autres des inquiétudes quant à la sécurité du quai et le fait que les édifices étaient pas mal délabrés. On lui a donc dit que si les travaux ne commençaient pas qu’on n’allait pas renouveler le bail à la fin avril», a souligné Mme Dallaire.

La Ville a mis sa menace à exécution.

Maintenant, la municipalité espère qu’une personne souhaite acheter les installations pour remettre le tout à neuf. Dans le pire des cas, si les édifices sont vendus et déménagés ailleurs, ce que semble vouloir faire le propriétaire actuel, la Ville lancera une demande de proposition pour que le secteur privé y ériger une nouvelle attraction commerciale.

L’Acadie Nouvelle a tenté de contacter le propriétaire du Wharf Village, mais nos demandes sont restées lettre morte.