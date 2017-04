Aide financière: Tracadie adopte des règles plus rigoureuses

La Municipalité régionale de Tracadie apporte des changements à sa politique sur l’assistance financière pour augmenter l’achalandage dans la région et stimuler l’économie locale.

L’an dernier, la Municipalité a accordé environ 380 000$ en dons à différents organismes, activités et événements. Il y a moyen de mieux gérer les finances, affirme Denis Losier, maire de Tracadie.

«Il est important de considérer que le budget d’une municipalité n’est pas totalement différent de celui d’un particulier. Nous avons un revenu qu’il faut gérer au meilleur de nos connaissances. Notre budget en principe doit être suivi, si on ne veut pas se retrouver en difficulté. Comme individu, est-ce que nous pouvons contribuer à toutes les causes humanitaires, sociales, sportives et culturelles?»

«Chaque année, les demandes ne cessaient d’augmenter, ce qui représentait un montant significatif à la fin de l’année fiscale. Il faut se demander si ça fait partie de notre mission.»

Lundi soir, le budget a adopté un budget pour son programme d’aide financière, qui est divisé en trois axes. Un montant de 8000$ a été mis de côté pour les demandes de 250$ ou moins. Une somme de 65 000$ est réservée pour les activités récurrentes alors que 32 000$ sera alloué aux événements d’envergure.

En ce qui concerne les événements d’envergure par exemple, les demandes de financement sont limitées à 5000$. L’auteur de la demande devra se soumettre à des critères et si la requête dépasse 2000$, il devra présenter un compte rendu des états financiers pour justifier la demande de financement.

Des mesures semblables, plus rigoureuses, ont aussi été élaborées pour les autres types d’assistance. Pour être admissible à un don de 250$, un individu ou un organisme doit pouvoir démontrer que l’argent va permettre d’organiser un événement qui va rapporter quelque chose à la municipalité d’une façon quelconque.

«Il y a des critères qui ont été identifiés, que ce soit pour le sport, la culture et ainsi de suite. Ç’a été conçu pour favoriser l’organisation d’activités qui créent un achalandage dans la municipalité. Dans le formulaire de demande, on demande, le 250$, c’est dans le but d’organiser quel événement? Environ combien de gens vont y participer? Donc ce n’est plus donner de l’argent pour donner de l’argent. C’est dans le but de créer des activités qui vont attirer des gens. On veut changer notre façon de faire.»

Avec les économies anticipées, la municipalité souhaite investir davantage dans d’autres projets de développement économique.

«Dans le passé, on a distribué 380 000$. Quand il était temps, au cours de l’année, d’étudier des projets majeurs de développement économique, on n’avait pas toujours la marge de manœuvre. Le fait d’économiser un peu d’argent, ça nous permet d’envisager d’aider un nouvel entrepreneur ou de favoriser des activités à caractère économique.»

Nouveau directeur du développement économique

Après avoir occupé le poste de directeur général pendant près de onze années, Denis Poirier devient le nouveau directeur du développement économique de la Municipalité régionale de Tracadie. Il succède à Marcel Brideau. Le consultant en services municipaux, Pierre Laforest, a été embauché pour occuper le poste par intérim. La municipalité se donne trois mois pour trouver le parfait candidat.

«Je pense que notre ancien directeur général voulait vivre de nouveaux défis et je pense que le développement économique représente pour lui une opportunité intéressante. Il ne faut pas oublier qu’il a de l’expérience au niveau provincial, fédéral et même à l’international, donc il a des contacts privilégiés», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

L’embauche d’un nouveau directeur de développement économique constitue un changement de cap pour le maire Losier. Il y a quelques mois seulement, il proposait d’abolir le poste.

«C’a été sur la table à un moment. Il a fallu envisager de nouveaux organigrammes et de nouvelles façons de faire. Ça fait partie du processus. À un moment, on dépose toutes sortes d’idées sur la table, mais on s’est vite aperçu que ce n’était pas la bonne chose à faire.»