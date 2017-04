Blaine Higgs met en doute les pouvoirs du juge Robertson

L’opposition taille en pièce l’examen indépendant commandé par le gouvernement au sujet des évaluations foncières truquées alors que la lettre de mandat du juge Joseph Robertson se fait toujours attendre.

Le chef du Parti progressiste-conservateur est catégorique: l’examen promis par le gouvernement libéral ne permettra pas d’aller au fonds de cette controverse.

«Comment allons-nous faire pour nous assurer que ce soi-disant examen indépendant est véritablement indépendant?», s’interroge Blaine Higgs.

«Je ne fais pas confiance à une révision qui se fait sous l’égide du gouvernement qui aura l’occasion de restreindre le mandat du juge Robertson et les gens avec qui il pourra ou ne pourra pas parler de la situation», affirme le chef de l’opposition officielle.

Le premier ministre Brian Gallant a annoncé le 3 avril la nomination du juge à la retraite Joseph Robertson pour réaliser un examen des «erreurs» qui ont été commises lors des évaluations foncières au cours des 7 dernières années.

M. Gallant a annoncé cette décision dans la foulée des révélations selon lesquelles des fonctionnaires de Service NB auraient eu recours à une fausse formule de calcul pour justifier les hausses de la valeur de certaines résidences lors de la dernière ronde d’évaluations foncières.

Les fonctionnaires se seraient résolus à utiliser la fausse formule par manque de temps pour contre-vérifier en personne les évaluations faites grâce à un nouveau système aérien.

Blaine Higgs accuse le premier ministre d’avoir ordonné la mise en oeuvre accélérée du nouveau système qui aurait forcé les fonctionnaires à utiliser le raccourci de la fausse formule.

«De nouveaux détails continuent de faire surface et indiquent clairement que le premier ministre et son cabinet étaient impliqués», affirme-t-il.

M. Higgs ne remet pas en question la crédibilité du juge Robertson, qui a notamment siégé à la Cour fédérale et à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, mais met en doute son mandat et ses pouvoirs.

«Nous devons nous assurer que la vérité sera exposée au grand jour et je ne crois pas que cet (examen) va permettre ça.»

Le chef du Parti progressiste-conservateur préfèrerait notamment que la vérificatrice générale, une haute foncièrement indépendante qui répond directement à l’Assemblée législative, se charge de cet examen.

Interrogé sur son rôle personnel et celui de son cabinet dans cette affaire, mercredi, en marge de la rencontre du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique à Saint-Jean, Brian Gallant a préféré une fois de plus s’en remettre à l’examen du juge Robertson.

«Je ne vais pas faire l’examen dans les médias. Nous devons donner le temps au juge Robertson de faire son travail», a-t-il répondu à la question d’une journaliste.

En point de presse vendredi dernier, le premier ministre a promis de clarifier bientôt le mandat du juge Robertson.

«La lettre de mandat sera rendue publique. Elle n’est pas prête encore. (Elle sera publiée) dès qu’elle sera prête. Je ne suis pas certain quant à 100 %.»

Parmi les questions qui demeurent, on ne sait toujours si Joseph Robertson pourra obliger des gens à témoigner devant lui. On ne sait pas non plus si son examen se déroulera en public ou derrière des portes closes ni à qui il remettra son rapport. Les ressources humaines et financières à la disposition du juge n’ont pas non plus été précisées.

Il doit présenter ses recommandations au plus tard le 1er août, mais on ne sait pas quand va commencer son examen.