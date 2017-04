Évaluations foncières: l’indépendance doit primer

L’ex-commissaire sur l’avenir de la gouvernance locale, Jean-Guy Finn, souhaite que l’organisme indépendant qui sera éventuellement chargé de gérer l’épineux dossier des évaluations foncières soit véritablement indépendant.

Au début du mois, en plein coeur du scandale des évaluations truquées, le premier ministre a annoncé une série de mesures visant à regagner la confiance du public.

Brian Gallant a notamment indiqué qu’un «organisme indépendant du gouvernement provincial chargé de surveiller l’évaluation foncière» (une responsabilité qui revient à Service NB en ce moment) sera mis sur pied. Un projet de loi à ce sujet sera déposé à l’Assemblée législative avant les élections de 2018.

On ignore pour l’instant quelle forme prendra cette entité, quel sera son mandat et qui en assurera la gouvernance.

On peut cependant tenir pour acquis qu’elle agira en quelque sorte comme tampon réduisant le risque d’ingérence de la part de Fredericton dans l’évaluation de la valeur des propriétés de la province.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, l’expert en gouvernance locale et auteur d’un rapport majeur sur ce secteur déposé en 2008, Jean-Guy Finn, dit que l’idée de créer cet organisme n’est pas fondamentalement mauvaise.

Il explique cependant que pour que ce nouvel organisme change vraiment la donne et qu’il ait l’effet escompté, il devra être véritablement indépendant.

Le gouvernement Gallant devra se garder d’imiter des provinces telles que l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, dit-il. Les agences responsables du dossier des évaluations foncières dans ces provinces sont dotées de conseils d’administration au sein desquels les représentants des municipalités occupent la majorité des sièges.

«Ces représentants (des municipalités) ont intérêt à ce que les évaluations soient aussi élevées que possible parce que ça leur procure des revenus supplémentaires. Alors si on est pour créer une agence comme celle-là (au Nouveau-Brunswick), il faudrait qu’elle soit totalement indépendante et du gouvernement provincial et des municipalités.»

Il note d’ailleurs que le gouvernement provincial a lui aussi intérêt à ce que les revenus de l’impôt foncier augmentent, puisqu’il a la main dans le pot.

Certaines propriétés – notamment les maisons situées dans les districts de services locaux de la province ainsi que les biens en location, les biens industriels, récréatifs et commerciaux – sont effectivement assujetties à l’impôt foncier provincial.

«À l’heure actuelle, parce que la province occupe une partie du champ de taxation foncière et qu’elle en dérive une partie de ses revenus, elle a intérêt elle aussi à ce que les propriétés soient évaluées de manière importante.»

Dans son rapport de 2008, Jean-Guy Finn recommandait d’ailleurs que Fredericton cède plus de terrain aux municipalités en se retirant partiellement de l’espace fiscal. Il s’agissait d’un pan de l’importante réforme de la gouvernance municipale qu’il détaille dans ce volumineux document commandé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

En entrevue, il affirme qu’il existe des moyens de s’assurer que Fredericton et le monde municipal trouvent leur compte dans le nouvel organisme indépendant sans pour autant qu’ils ne pèsent trop lourd dans la balance.

Ils pourraient par exemple s’entendre pour nommer chacun des représentants au conseil d’administration du nouvel organisme. Il s’agirait de citoyens et non pas d’élus de l’un ou de l’autre de ces paliers, croit-il.