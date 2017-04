La fin d’un hiver en dents de scie

Nous sommes au début du mois d'avril et il reste deux fois plus de neige au sol qu’à l’accoutumée. - Archives

Hiver mouvementé sur le plan météo? Certes, il y a eu les improbables pluies verglaçantes de début d’année. En dehors de ça, dame nature s’est montrée conforme aux mortes-saisons traditionnelles.

Quand elle pense aux derniers mois d’hiver que nous avons endurés, Juliette Godin, de Trudel, pense que nous avons connu une saison normale.

«Si on met de côté la crise du verglas (fin janvier-début février, NDLR), j’ai l’impression qu’on n’a pas été lourdement touché. Ç’a même été plus doux cette année.»

Des conditions idéales qui lui ont permis de s’adonner à ses activités hivernales de prédilection.

«J’ai fait de la marche et j’ai pêché l’éperlan dans la baie.»

Juliette Godin a raison. Les données météorologiques confirment ses dires.

«La moyenne des observations de décembre à maintenant se situe dans les normales saisonnières, en terme de précipitations et de températures», indique Claude Côté, météorologue à Environnement Canada.

Une étude dans le détail de ces informations révèle cependant une particularité.

«On a eu un hiver en dents de scie, passant d’une variation à une autre sans transition», développe l’expert.

Résultat, début avril, il y avait deux fois plus de neige au sol qu’à l’accoutumée.

«À Bathurst, par exemple, il y en a en moyenne 34cm à cette période. Là, on en a mesuré 74cm. Cela représente un potentiel élevé d’inondations.»

Ce début de semaine a été marqué par un redoux exceptionnel. Lundi, des records de chaleur ont été battus.

«On a enregistré 21,2 degrés à Edmundston. Le précédent record pour un 10 avril était de 20 degrés et il datait de 1986. Pareil à Fredericton où il a fait 18,6 degrés, contre 17,4 degrés en 2006.»

Ces évolutions climatiques ont-elles une incidence sur les oiseaux? Émile Ferron, le président du Club de naturalistes de la Péninsule acadienne, ne le croit pas. Ce qui est certain en revanche c’est que moins d’oiseaux sont observés dans la province.

«Des espèces se font rares. C’est le cas de la sittelle à poitrine blanche. On ne voit plus du tout de moineaux domestiques.»

Comment l’explique-t-il? Émile Ferron met en avant plusieurs facteurs.

«Les coupes à blanc y sont pour quelque chose. Les grands déplacements sont rendus plus difficiles qu’avant pour les volatiles. Ils s’écrasent contre les tours de verre dans les villes, ils meurent à cause de la pollution. Beaucoup sont tués par les chats qui prolifèrent.»

Les migrations du printemps ont commencé depuis deux semaines.

«On commence à apercevoir les quiscales et les bernaches du Canada. Ils auraient dû arriver une semaine plus tôt.»

Retard ou pas, leur présence annonce les beaux jours. Juliette Godin a vu des merles rouges près de chez elle.

«C’est un signe qui ne trompe pas. Le printemps s’en vient. J’ai hâte!»

En avril, ne te découvre pas d’un fil, dit-on. L’adage se vérifie.

«Après la chaleur de ce début de semaine, les températures vont redescendre. On sera autour des 10 degrés en journée et proche du point de congélation les nuits jusqu’à la fin du mois», annonce Claude Côté.

Bonne nouvelle néanmoins, le risque de subir une nouvelle tempête est désormais «peu probable», selon environnement Canada. Il va falloir remiser sa souffleuse et les pelles à neige au garage.

Beaucoup de Néo-Brunswickois se souviendront de l’hiver 2017, marqué par la crise du verglas. – Archives

Une accumulation incroyable

L’événement marquant de cet hiver reste sans conteste les pluies verglaçantes des 24 et 25 janvier.

«Une telle accumulation de glace, c’était incroyable», reconnaît Claude Côté d’Environnement Canada.

Marie-Jeanne Boudreau, de Grande-Anse, y pense encore.

«Ça m’a marquée, c’était stressant. Je n’avais jamais connu ça.»

Pour Jacques Brisebois, son conjoint, cet épisode lui aura rappelé des souvenirs.

«J’ai connu la crise au Québec, en 1998.»

En raison des dégâts, le couple est resté privé d’électricité pendant quatre jours.

Plusieurs personnes ont quand même su profiter de l’hiver. – Archives

Besoin de décrocher après le verglas

La crise du verglas a eu des conséquences sur les départs en vacances dans le Sud, dans la Péninsule acadienne.

Certaines personnes ont annulé leur réservation, faute de moyens suffisants après cet imprévu. D’autres qui n’avaient pas prévu de partir ont au contraire bouclé leurs valises.

«Des gens avaient besoin de décrocher, nous ont-ils dit», indique Lisette Cormier-Noël, la propriétaire de l’agence Voyages Vasco Acadie, à Lamèque.

S’il y a une chose qui ne change pas, ce sont les destinations prisées par les vacanciers. Invariablement, ils s’envolent, dans leur ordre de préférence, en direction de Cuba, du Mexique et de la République dominicaine.

«Les prix sont encore attractifs. Les Américains n’allant pas à Cuba, l’île a conservé son identité locale et ça plaît. Elle n’est pas envahie par le tourisme de masse.»

D’après la professionnelle, il est encore possible de faire de bonnes affaires présentement.

«On peut trouver pour 900$ des séjours vendus en haute saison à 1300$ ou à 1400$.»

Ces départs tardifs révèlent une tendance actuelle.

«De plus en plus de nos clients attendent la fin de l’hiver. Ils redoutent que leur voyage soit décalé à cause d’une tempête et ils aiment revenir au début des beaux jours. Le choc thermique est moins rude.»