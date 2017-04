The Story of Us: «Des excuses qui ne suffisent pas»

Canada: The Story of Us - Gracieuseté

Les organismes acadiens réclament plus que des excuses de la part de la CBC, après le tollé provoqué par la diffusion de la télésérie Canada:The Story of Us.

Depuis deux semaines, les critiques pleuvent sur le feuilleton, accusé de propager certaines déformations historiques. La série de 10 docudrames produite dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada passe sous silence la déportation des Acadiens et laisse peu de place à l’histoire amérindienne. Elle présente également Québec comme la première colonie européenne en 1608, alors que Samuel de Champlain a participé à l’établissement de Port-Royal en 1605.

Mardi, la CBC a présenté ses excuses, sans remettre en question la diffusion de la série ni promettre des rectifications.

«Certaines personnes se sont senties mal représentées, et nous nous en excusons. Nous reconnaissons que toutes les perspectives présentées ne font pas l’unanimité. Nous n’avons jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit ou quelque groupe que ce soit, ni de minimiser l’importance des histoires qui n’ont finalement pas été incluses dans la série», a indiqué le diffuseur public par voie de communiqué.

Xavier Lord-Giroux, le président par intérim de la Société nationale de l’Acadie, dit accepter les excuses de la Société d’État. En revanche, il s’inquiète de l’utilisation future de la série dans les écoles et les musées.

«Il est tout à fait inconcevable que la CBC persiste à vouloir rendre accessible, pour des fins pédagogiques, l’enregistrement d’une télésérie pour laquelle elle vient tout juste de s’excuser. The Story of Us porte atteinte à la dignité du peuple acadien et ne doit jamais être utilisée pour éduquer des élèves ou qui que ce soit.»

Interrogée par l’Acadie Nouvelle, la responsable des affaires publiques de la CBC confirme l’intention du diffuseur de rendre le contenu accessible sur Curio.ca, une plateforme destinée aux enseignants et aux étudiants.

«Le matériel pédagogique qui accompagne cette série est en cours de développement et nous espérons le rendre disponible à nos abonnés en juin», écrit Emma Bédard.

Des effets néfastes?

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick demande quant à lui que la série soit modifiée ou que des épisodes soient ajoutés pour faire la lumière sur les éléments historiques mis de côté.

«C’est insultant, ce sont des excuses qui ne suffisent pas, elles ne reconnaissent pas l’essentiel du problème. Ce sont des excuses de relations publiques mais il n’y aucune volonté de régler ce manquement, il n’y a pas de solution proposée», dénonce Kevin Arseneau.

«Ce programme risque de rester, j’ai peur qu’on propage une image erronée de l’histoire. C’est un projet inachevé qui n’a aucune valeur,» Xavier Lord-Giroux est plus conciliant à ce sujet, estimant que l’Acadie est sortie gagnante de la polémique.

«Il y a eu des articles, des reportages à la radio et à la télévision partout à travers le pays, à chaque fois on rappelait que l’Acadie était importante, on parlait de Port-Royal et de la déportation. En fin de compte la couverture médiatique a permis de rejoindre beaucoup de Canadiens sur l’histoire de l’Acadie, plus que le nombre d’auditeurs de la série.»

Corriger le tir

CBC a annoncé qu’elle tiendra mardi prochain la première d’une série de «conversations numériques en direct», en français et en anglais, pour offrir aux auditeurs la possibilité de débattre de la série télévisée.

Alors que la SNA appelle les Acadiens à participer à la discussion, cette idée n’est pas au goût de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui juge que le diffuseur n’en fait pas assez pour corriger le tir.

«Proposer des forums web comme le fait CBC, revient à dire que c’est aux « oubliés » de la série de défendre leur point de vue. Ces forums web ne sont pas des plateformes de grande écoute comme celle dont bénéficie la majorité avec The Story of Us», a publié la FCFA sur son compte Twitter.

L’organisme propose plutôt que la société d’État réalise et diffuse des entrevues avec des leaders et historiens acadiens, francophones et autochtones «ayant un autre point de vue des moments spécifiques de l’histoire du Canada».

«La clientèle ne sera pas la même que celle qui a regardé la série, ça ne permet pas de réparer les torts», renchérit la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Marie-Claude Rioux rappelle que la série est désormais accessible au monde entier sur la plateforme YouTube.

«CBC devrait produire une série qui rappelle les faits exacts et relate l’apport des Acadiens dans la Confédération canadienne. Il faudrait s’assurer que cet ajout soit accessible aux écoles et qu’on a fasse la publicité.»