Les inspecteurs routiers seront bientôt armés

Les agents provinciaux d’application de la loi sur les véhicules utilitaires, qui s’assurent notamment du respect de restrictions de poids et de dimensions des véhicules, seront désormais armés.

Leur rôle s’étend également à contrôler les limites de vitesse, en plus de mener des inspections de sécurité des véhicules. Leur formation pour être armé a déjà débuté.

«À la suite d’une évaluation officielle des risques, une décision a été prise à l’automne 2016 de fournir aux agents d’application de la loi sur les véhicules utilitaires un autre niveau de protection, en l’occurrence de les former sur le port d’arme et de les équiper d’[une] arme à feu», a confirmé par courriel Paul Bradley, le porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Il précise que le mandat prioritaire des agents d’application de la loi ne change pas, mais que ceux-ci ont toutefois un rôle axé sur la sécurité publique.

«Nos agents travaillent étroitement avec les organismes d’application de la loi et ils participent parfois à des opérations policières conjointes. Il pourrait également avoir des cas où nos agents devront répondre à une situation dans l’intérêt de la sécurité du public. C’est pourquoi, il a été déterminé, par suite de l’évaluation des risques, qu’il était approprié de fournir cet outil supplémentaire pour leur permettre de répondre à des situations potentiellement dangereuses», justifie le porte-parole gouvernemental.

Un de ces employés, sous le couvert de l’anonymat, approuve cette nouvelle mesure.

«C’est une bonne chose pour nous. C’est une protection, car nous faisons face à plusieurs dangers. Nous arrêtons plusieurs véhicules quotidiennement et de nos jours, il y a plusieurs criminels sur la route, qui eux sont armés. Sauf que le public a le droit de savoir que nous sommes armés.»

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick qui les représente ne se positionne ni en faveur ni contre, d’autant plus que le gouvernement lui a assuré qu’un agent ne serait pas forcé d’être armé.

«Il nous a été garanti que ce ne serait pas une obligation. C’est à la préférence de l’employé. Ceux qui travaillent aux pesées n’auront pas de fusils. C’est plus ceux qui se circulent sur les routes et peuvent rencontrer des situations dangereuses. La société a changé et il peut se présenter des situations où ils ont besoin de plus de protection», souligne Susie Proulx-Daigle, la présidente du syndicat.

Un sondage sommaire parmi les membres a révélé que les avis étaient partagés sur la question.

«Nous avons eu plus d’appels de gens qui étaient contents. J’avais cependant parlé auparavant à des employés qui étaient contre ça. Le résultat du sondage était 50% pour, 50% contre», note Mme Proulx-Daigle.

Les agents de conservation, qui se rapportent au ministère de la Sécurité publique depuis deux ans, sont équipés d’une arme à feu depuis les années 1970. Ils veillent, en autres, à la protection des poissons, de la faune et de l’habitat. À partir de 2015, leur fonction a pris de l’ampleur. La plupart des automobilistes ne le savent peut-être pas, mais ils ont l’autorité de leur imposer une amende s’ils commettent une infraction routière.

«L’application des règles de circulation ne constitue pas un mandat prioritaire pour nos agents. Ils sont toutefois formés et ils peuvent arrêter le conducteur d’un véhicule et lui donner une contravention si une telle situation survient pendant qu’ils remplissent leur mandat prioritaire et qu’il y a une menace perçue à la sécurité publique», indique Paul Bradley.