L’immersion en français dans six autres écoles

Six écoles de plus offriront l’immersion en français à partir du mois de septembre dans le secteur anglophone.

Les plus petites écoles auront aussi leur part du gâteau dans la réforme de l’immersion française au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Brian Gallant a annoncé, jeudi, le nom de six nouvelles écoles qui offriront l’immersion dès la 1re année à partir de l’automne.

Ces six établissements s’ajoutent aux 61 écoles qui offraient déjà l’immersion à partir de la 3e année ou de la 6e année et qui adopteront également le programme dès la 1re année en septembre.

En campagne électorale, le Parti libéral avait promis de rétablir l’immersion précoce qui avait été éliminée en 2008.

«Des études montrent que lorsqu’il est question d’apprendre une deuxième langue, il est mieux de commencer le plus tôt possible», a déclaré Brian Gallant lors d’une conférence de presse devant les élèves de l’école Elementary Middle de Minto.

M. Gallant avait annoncé en octobre le retour de l’immersion en 1re année dès la prochaine rentrée. Le gouvernement s’était alors engagé à étendre l’immersion à certaines écoles qui ne l’offraient pas déjà.

Ces établissements sont l’école de Blackville, l’école Nelson Rural de Miramichi, l’école North & South Esk Elementary de Sunny Corner, l’école de Keswick Ridge, l’école Montgomery Street de Fredericton et l’école Elementary Middle de Minto.

Plusieurs écoles qui offriront l’immersion accueilleront aussi des élèves des écoles avoisinantes ou le programme n’existe pas.

Au total, 1800 élèves sont inscrits au programme d’immersion en 1re année pour la rentrée, selon Brian Gallant. 28 nouveaux enseignants seront embauchés pour assurer la réussite du programme.

Les élèves de la 1re année recevront moins de 10 % de leur enseignement en anglais.

Selon le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le nouveau programme d’immersion mettra un plus grand accent sur la littératie avec une «attention particulière à la langue orale (et aux) conversations authentiques».

Le premier ministre a également annoncé, jeudi, la mise sur pied d’un projet pilote dans certaines écoles rurales dans lesquelles la demande n’était pas suffisamment forte pour instaurer l’immersion.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour donner (à ces élèves) des occasions innovatrices pour apprendre le français», a indiqué M. Gallant.

Le programme régulier de français langue seconde sera ainsi bonifié dans une école de chacun des quatre districts scolaires anglophones pour donner davantage d’occasions aux élèves pour apprendre à parler, lire et écrire en français.