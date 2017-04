Tour de l’espoir 2017: un nombre record de cyclistes

Un nombre record de cyclistes prendront part au septième Tour de l’espoir cet été. Une soixantaine de coureurs ont déjà confirmé leur participation à l’événement, qui se déroule du 27 au 30 juillet.

En quatre jours, les cyclistes du Tour de l’espoir rouleront environ 650 kilomètres afin de sensibiliser le public aux bonnes habitudes de vie et d’amasser des fonds qui seront remis à la campagne de l’Arbre de l’espoir.

«Nous sommes ravis du taux de participation. Je suis convaincue que les cyclistes qui prendront part à l’édition 2017 du Tour de l’espoir vont vite réaliser à quel point cette activité est rassembleuse et valorisante», affirme Dre Carole Williams, coprésidente de l’événement et gynécologue-oncologue au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard.

Sur un objectif de 80 000 $, les participants ont déjà amassé plus de 20 000 $. La période d’inscription du Tour de l’espoir prend fin samedi.

La campagne permet d’effectuer l’achat d’équipements spécialisés et d’offrir de la formation continue aux équipes du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard. Elle permet également l’appui des efforts de recherche contre le cancer, l’achat de pièces d’équipement pour les unités satellites du nord de la province, l’aménagement de l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et la sensibilisation envers l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.

Réjean Després, coprésident du Tour de l’espoir 2017, se réjouit du taux élevé de participation.

«Pour l’avoir fait l’an dernier, je peux vous assurer que les participants vivront une aventure incroyable. Ce n’est pas seulement un défi physique, c’est aussi une occasion de rencontrer des personnes extraordinaires qui veulent faire une différence dans leur communauté.»

«Quand on sait que les fonds amassés restent ici, au Nouveau-Brunswick, et qu’ils permettent d’améliorer les traitements contre le cancer, la recherche contre la maladie et le confort des patients, on oublie vite à quel point ce défi peut être exigeant et on apprécie la chance de pouvoir faire ce genre d’exploit.»

Depuis 2011, le Tour de l’espoir a permis de cueillir près de 580 000 $ pour la lutte contre le cancer.

Les personnes qui souhaitent avoir plus d’information ou s’inscrire au Tour de l’espoir 2017 peuvent se rendre au tourespoir.com. Plus de renseignements sont disponibles par téléphone (506 862-4285 ou 1 800 862-6775) ou par courriel (info@tourespoir.com).