Acériculteur, une passion qui se transmet de père en fils [vidéo]

«Mon père, c’est plus qu’un partenaire. C’est aussi mon meilleur ami. C’est tout naturel de travailler avec lui.»

La saison des sucres bât actuellement son plein un peu partout, notamment dans le Restigouche-Ouest, où se trouve le coeur de la production provinciale.

Pour Éric Gagnon de Kedgwick, le sirop d’érable c’est une affaire de famille. Cela fait en effet 30 ans qu’il travaille avec son père afin d’extraire le précieux liquide des érables. Dans la cuisine, sa mère, elle, embouteille le sirop ou le transforme en divers produits.

S’il récoltait au départ pour l’érablière de son père (la Sucrerie Des Pins de Menneval), il s’est doté depuis deux ans de ses propres installations afin de pouvoir produire lui-même son sirop. Ces installations n’ont d’ailleurs rien à voir avec une érablière conventionnelle. Il récolte l’eau d’érable sur sa terre dans le Petit-Ouest à Kedgwick avec des instruments modernes installés dans un conteneur adapté à cet effet. «On est loin des chaudières», indique celui qui a connu cette époque.

«De plus en plus d’acériculteurs fonctionnent de la sorte. Ils veulent de petites stations sur leurs terres pour récolter l’eau puis font la transformation ailleurs au lieu d’avoir une installation physique permanente sur place comme une érablière. Un conteneur comme ça, ça fait le travail. C’est économique et c’est rapide à mettre en place», confie le producteur.

Jeune retraité de 48 ans, Éric Gagnon était enseignant d’arts plastiques, puis entrepreneur pendant une quinzaine d’années. Il a vendu ses deux magasins (Napa de Kedgwick et Saint-Quentin) pour se concentrer sur l’aménagement de ses terres et, surtout, sur la production de sirop d’érable.

De ses neuf terres, seulement une contient suffisamment d’érables pour produire une quantité intéressante. Il possède au-delà de 1700 entailles, ce qui devrait lui permettre de produire un peu plus d’une dizaine de barils de sirop qu’il vend en ensuite en vrac. Une petite production certes, mais qui lui permet néanmoins de retirer un revenu intéressant en plus de ses activités d’aménagement forestier l’été.

Son père, lui, possède 2300 entailles. Sa production, il l’écoule en grande partie en produits dérivés (sirop embouteillé, beurre d’érable, cornets, etc.). L’an prochain, les deux hommes – qui cumulent 4000 entailles – prévoient augmenter ce nombre.

«On estime entre 1000 et 2000 entailles additionnelles que nous pourrions atteindre. Nous ne sommes pas de grosses érablières. On est loin des usines qui ont 20 000 ou 50 000 entailles. Ça, c’est un tout autre business. Je ne vais pas mentir, ce n’est pas un travail reposant. C’est exigeant, on commence tôt et on termine tard. Mais surtout, c’est l’fun, je ne peux même pas appeler ça un travail», indique-t-il.

Après avoir récolté son eau d’érable dans le Petit-Ouest, Éric transporte le contenu à l’érablière de son père pour y être transformé. À l’érablière Des Pins, les deux hommes ont leur propre réservoir. Ils bouillent séparément leur eau d’érable. Tout est fait en fonction de deux producteurs séparés.

«On fait tout ensemble quand même. C’est d’abord une façon d’économiser, car pour me lancer il aurait fallu que j’investisse dans la construction d’une érablière, l’achat d’une chaudière, d’un appareil à osmose… Ça aurait coûté vraiment cher. Mais plus que d’économiser, travailler avec mon père c’est un plaisir. Mon père, c’est plus qu’un partenaire. C’est aussi mon meilleur ami. C’est tout naturel de travailler avec lui», indique M. Gagnon.

Comment se porte la saison jusqu’à présent?

«Ça coule, mais l’eau d’érable semble moins sucrée qu’à l’habitude. Ça fait 30 ans que mon père fait ça, et il ne se rappelle pas avoir connu une situation semblable. Mais on devrait néanmoins être en mesure de connaître une saison acceptable», dit-il

Mise en valeur

Petit joueur dans l’industrie au Restigouche, Éric Gagnon voit d’un très bon œil tout l’intérêt actuellement porté à l’acériculture, que ce soit pour les petits ou les gros joueurs.

«J’aime ça voir que l’industrie grossit. Entre une belle forêt d’érables entaillés et une coupe à blanc, je crois que le choix est évident. On doit protéger nos forêts et ça, l’industrie acéricole y participe indirectement. Là, je crois que ça presse d’accélérer le développement de cette industrie pendant qu’il reste encore de belles terres», indique ce dernier qui estime qu’il se coupe malheureusement beaucoup trop de belles terres potentiellement intéressantes pour l’acériculture dans le Restigouche.

«Des érables, ça ne pousse pas en cinq ans. Ça prend des décennies. Les choix que l’on fait aujourd’hui sont donc cruciaux pour les 50, 100 prochaines années. Si le bois reste ici, les gens vont rester et prospérer ici. Juste nous dans le Petit-Ouest, on est une douzaine de producteurs. Si on ne fait pas attention, que l’on coupe tout, on est fichu. C’est le temps de mettre en valeur cette industrie», exprime-t-il.