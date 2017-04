Évaluations truquées: le mandat de Robertson reste imprécis

Brian Gallant promet de préciser le mandat de l’ancien juge chargé d’enquêter sur l’affaire des évaluations foncières truquées.

Le premier ministre a indiqué jeudi que de nouvelles informations sur la tâche du juge Joseph Robertson seraient rendues publiques.

«Il va y avoir une mise à jour sur les termes de sa révision», a confié M. Gallant en marge d’une conférence de presse sur l’immersion française à Minto.

«Nous allons avoir une mise à jour sur exactement comment (le juge Robertson) va s’y prendre en terme d’employés et en terme de ressources humaines aussi. Ça s’en vient et nous allons mettre ça au public.»

M. Gallant a également indiqué que le juge Robertson avait déjà commencé son examen.

Le premier ministre et son gouvernement font face à un mur de questions depuis qu’ils ont annoncé la nomination du juge Robertson le 3 avril.

Selon le «cadre de référence» publié ce jour-là sur le site Web du gouvernement, M. Robertson doit mener un «examen indépendant» sur «les faits et les circonstances» entourant «les erreurs» qui auraient été commises par Service NB dans les évaluations foncières provinciales depuis les sept dernières années.

Brian Gallant a commandé cet examen lorsqu’il a été révélé dans les médias que des fonctionnaires ont eu recours, cette année, à une fausse formule de calcul pour justifier des hausses dans la valeur de certains immeubles causées par un nouveau système d’évaluation aérien.

Plusieurs milliers de propriétaires se sont alors retrouvés avec une facture d’impôt foncier gonflée artificiellement.

Le cadre de référence mentionne également que Joseph Robertson devra se pencher sur «les politiques et procédures administratives en place» et sur

«les changements importants apportés au processus et aux procédures d’évaluation (foncière) au cours des sept dernières années».

On ne sait toutefois pas si l’ancien juge pourra obliger des gens à témoigner ou si son examen se déroulera devant public ou derrière des portes closes.

Alors que l’opposition officielle accuse le premier ministre d’avoir ordonné la mise en oeuvre accélérée du nouveau système d’évaluation, ce qui aurait provoqué certains des problèmes, on ne sait pas non plus si M. Robertson a le mandat de remonter la chaîne de prise de décision jusqu’au cabinet du premier ministre.

Fredericton n’a pas indiqué à qui le juge devra remettre son rapport attendu pour le 1er août.

Brian Gallant a refusé jusqu’ici de fournir ces clarifications au sujet du mandat du juge.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour être transparents avec ce dossier. Encore une fois, c’est très important de donner au juge Robertson le temps d’établir le processus qu’il va suivre.»

Vendredi dernier, le premier ministre avait promis de rendre publique la lettre de mandat de M. Robertson dès qu’elle serait prête.

M. Gallant n’a pas mentionné ce document, jeudi, parlant plutôt d’une «mise à jour» qui devrait venir «assez bientôt.»