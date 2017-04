Maisonnette a maintenant son marché d’alimentation

Près d’une année après la fermeture de l’ancien point de service de la Coopérative de Caraquet à Maisonnette, un nouveau magasin d’alimentation a enfin ouvert ses portes dans la communauté. Le moment était attendu par la population. Jeudi en début d’après-midi, une vingtaine de personnes ont fait la file à l’extérieur afin d’être les premiers à découvrir le Marché Maisonnette.

Une fois les portes ouvertes, le flux de clients qui a été presque sans arrêt. Gildor Léger, de Maisonnette, tenait à être au rendez-vous pour l’ouverture du nouveau magasin. Même si la municipalité est sans épicerie depuis un an, Gildor Léger croit que les gens sont prêts à appuyer le propriétaire, Gabriel LeBreton.

«Je veux dire, c’est une vraie joie de savoir que ça ouvre de nouveau et que ça reprend vie. Pour le village, c’est une nécessité», dit-il.

La fermeture du magasin coopératif a laissé un grand vide dans le cœur du village, explique Gildor Léger.

«Il a fallu faire le deuil. Il y a beaucoup de personnes âgées ici et ce n’était pas toujours évident pour eux. L’absence d’une épicerie et d’un poste d’essence, ça n’aidait probablement pas non plus au niveau du tourisme. Avec la réouverture, il y a autant d’avantages pour nous autres que les touristes.»

Marie Paule, une résidante, avait également hâte de parcourir les rayons de l’épicerie.

«Je l’attends depuis longtemps!», lance-t-elle.

Selon cette femme, l’absence des services lui a causé bien des maux de tête. Pendant un certain temps, le poste d’essence le plus près se trouvait à Caraquet ou à Paquetville, soit un aller-retour d’environ 40 kilomètres. Une station-service a vu le jour à Grande-Anse il y a quelques mois, ce qui a permis de raccourcir le voyage, mais il fallait quand même planifier ses déplacements en conséquence.

«Il fallait toujours penser à ne pas manquer de gaz ou autre chose. Ça peut arriver qu’on manque de lait. On avait prévu d’utiliser un tel montant pendant la semaine, mais un soir, on décide de faire une telle recette. Ensuite, il manque de lait le matin. Bien sûr, ce ne sont pas des drames, mais c’était des petits agacements quotidiens.»

La Coopérative de Caraquet a annoncé la fermeture de ses points de service de Maisonnette et de Saint-Léolin en avril 2016. La décision était nécessaire pour éviter la faillite de la coopérative, ont justifié les responsables de la Coop.

Un autre entrepreneur a récemment annoncé son intention d’ouvrir une épicerie à Saint-Léolin prochainement.

Le Marché Maisonnette compte actuellement six employés.