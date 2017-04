Les barbiers réclament le droit d’utiliser un séchoir à cheveux

La guerre de compétence entre les barbiers et les cosmétologues se poursuit au Nouveau-Brunswick.

Le conflit qui s’étire depuis de nombreuses années s’est déplacé à l’Assemblée législative, mardi.

L’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick demande aux députés de modifier la loi qui régit la profession afin de clarifier les compétences de ses membres.

Elle espère ainsi mettre un terme aux reproches constants de l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick qui accuse les barbiers d’empiéter sur leur profession.

Au centre du débat se trouve l’utilisation du séchoir à cheveux par les barbiers.

Selon le registraire de l’Association des barbiers, l’une de leurs membres aurait reçu l’an dernier une contravention de 1000$ «pour avoir utilisé un séchoir à cheveux et avoir épilé des sourcils»; des activités apparemment réservées aux coiffeurs de l’Association de cosmétologie.

«Le juge a déterminé que notre loi ne couvre pas l’utilisation du sèche-cheveux», a raconté Blaine Harris devant le comité de députés chargés d’étudier la demande des barbiers.

«Nous ne voulons pas que nos membres se retrouvent devant les tribunaux pour avoir utilisé un séchoir à cheveux ou pour avoir touché les cheveux d’un homme ou d’une femme.»

En plus des coiffeurs-stylistes, l’Association de cosmétologie représente également les esthéticiennes, les maquilleuses et les techniciennes de l’ongle.

Même si les modifications législatives réclamées par les barbiers concernent surtout l’utilisation du séchoir à cheveux et des produits coiffants, le conflit avec l’Association de cosmétologie va beaucoup plus loin.

Shelly Morton est la propriétaire de plusieurs salons de coiffure à Saint-Jean. Elle a récemment décidé d’ouvrir un salon de barbier à côté de l’un de ces établissements, au grand déplaisir des cosmétologues.

«Il y a beaucoup de tension. C’est parfois mesquin. C’est difficile de brasser des affaires et de créer des emplois avec toutes ces restrictions», a-t-elle témoigné devant le comité.

Selon Mme Morton, l’Association de cosmétologie refuse notamment que les clients des barbiers utilisent les toilettes partagées avec le salon de coiffure ou qu’ils fassent l’achat de produits au salon.

«Nous ne voulons pas élargir ou restreindre notre profession. Nous ne cherchons pas à voler de la clientèle à quiconque. Nous voulons seulement assurer l’avenir des barbiers», a résumé M. Harris.

Lors de leur témoignage devant le comité, les cosmétologues n’ont pas commenté les allégations des barbiers. Ils n’ont pas non plus donné leur opinion sur l’utilisation du séchoir à cheveux et des produits coiffants par les barbiers.

L’avocate de l’Association de cosmétologie, Julie LeBlanc Hultberg, s’est contentée d’exposer la position générale de ses clients sur l’amendement proposé à la Loi sur les barbiers immatriculés.

Selon Me LeBlanc Hultberg, les modifications proposées ne clarifient pas véritablement les compétences des barbiers, mais alimentent plutôt la confusion.

«Si l’Association des barbiers a l’intention de dire à ses membres qu’ils peuvent sécher, boucler, coiffer ou peu importe sur la base de cet amendement, ça va créer de la discorde, de l’incongruité dans la loi, de la confusion et de l’incertitude», a avancé l’avocate.

L’Association de cosmétologie à la responsabilité de protéger le public, mais elle n’a pas l’autorité pour superviser les barbiers, a-t-elle rappelé.

«(Ces amendements) permettent aux barbiers d’offrir des services pour lesquels il n’y a pas suffisamment de preuves qu’ils sont assez qualifiés.»

L’Association tient aussi à protéger la profession de ses membres et craint que le séchage des cheveux ouvre la porte pour permettre aux barbiers d’empiéter davantage du côté des coiffeurs-stylistes.

«Je sais que ça peut avoir l’air un peu idiot (…), mais je vous rappelle que ça concerne le gagne-pain de près de 8000 Néo-Brunswickois», a indiqué Julie LeBlanc Hultberg.

L’Association des barbiers immatriculés compte 860 membres.

Les députés membres du comité devront recommander à l’ensemble de leur collègue de l’Assemblée législative d’adopter ou non les changements proposés lors de la reprise de leurs travaux à Fredericton à partir du 25 avril.