La mémorable traversée de l’Atlantique de Christine Savoie

Christine Savoie est l’une des 10 participantes à l’émission de télé La grande traversée diffusée en ce moment sur les ondes de Radio-Canada. L’Acadienne native de Néguac, désormais installée au Québec, en garde un souvenir mémorable.

Acadie Nouvelle: Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure?

Christine Savoie: Tout est parti d’un appel à candidatures que mon conjoint a vu sur Facebook. Il a tout de suite pensé à moi parce que c’était une reconstitution historique. C’est ce qui m’intéressait. Je dis souvent que je ne suis pas née à la bonne époque. Depuis la Révolution industrielle au Québec, chaque génération est marquée par le changement. Il y en a eu beaucoup, alors qu’entre 1600 et 1800, le mode de vie est resté le même. C’étaient des temps durs mais simples et plus satisfaisants je trouve. Nos ancêtres prenaient le temps de réfléchir, ils étaient dans la contemplation. Ça me correspond. La dimension humaine du voyage aussi m’attirait. J’étais curieuse de voir si on allait y arriver.

AN: Avec le recul considérez-vous que cette expérience est la plus incroyable que vous ayez jamais accomplie?

C.S.: Oui, c’était intense à bien des aspects. C’était l’occasion d’une vie. On n’avait pas de contacts avec nos familles, j’avais l’impression d’être dans une bulle. Nos préoccupations quotidiennes, c’étaient la nourriture et la survie du groupe. On faisait attention à ce qu’on avait. C’était dur physiquement. Le plus difficile pour moi reste la faim et le tangage du bateau. Du fait qu’il bougeait tout le temps, notre corps devait toujours compenser. Je ne m’en suis pas rendu compte au début, mais ça m’affaiblissait beaucoup.

AN: Qu’avez-vous appris sur vous-même avec cette émission?

C.S: Je redoutais de faire de l’anxiété, et en même temps je ne voulais pas m’empêcher de vivre cette expérience à cause de mes peurs. Je l’aurais regretté toute ma vie. J’ai affronté mes peurs, j’ai appris à me dépasser. J’ai réalisé que j’avais en moi une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Et c’est valable pour tout le monde. On l’a tous en nous, mais on ne le sait pas parce qu’on est tellement habitué à vivre dans le confort. Dès que quelque chose tourne mal, on pèse sur le piton et le gouvernement s’en occupe ou bien la police. Je suis descendue du bateau avec une plus grande confiance en moi. Je me suis découverte, je me suis surprise moi-même.

AN: Vous étiez livrés à vous-mêmes…

C.S.: On devait se débrouiller tout seul avec les petits moyens qu’on avait. Ça oblige à accepter d’être vulnérable devant les autres. On a tous une carapace, mais là-bas on ne pouvait pas faire semblant. On vivait nos émotions à vif. Sur le plan humain aussi, c’était très enrichissant. L’esprit collectif nous a tout de suite soudé. On est toujours en contact. Chaque mois, on essaye de se retrouver. C’est pas évident parce qu’on est tous très éparpillés. Même si les communications entre nous diminuent avec le temps, ça va rester des liens forts. C’est vraiment spécial ce qu’on a vécu.

A. N.: Comment s’est passé votre retour à la réalité?

C.S.: Il s’est bien déroulé. J’ai deux jeunes enfants âgés de 5 et 7 ans. Avec eux, j’ai très vite retrouvé mon rythme de vie. Je sais que d’autres candidats ont eu des moments difficiles après. D’autres se demandent ce qu’ils vont faire de plus incroyable maintenant. Pour moi, ça a été un chapitre de mon existence. Il est terminé et c’est correct comme ça. Je n’ai pas besoin de me fixer d’autres défis, tout en laissant la porte ouverte.

Un périple comme ceux des premiers colons

Quatre femmes et six hommes, âgés de 23 à 44 ans, ont traversé l’océan Atlantique pendant près de deux mois, à bord d’un trois-mâts dans les conditions de vie du 17e siècle. L’émission La grande traversée raconte leur périple à l’image des expéditions des premiers colons.

La diffusion du programme a commencé la semaine dernière, sur les ondes de Radio-Canada télé, à raison d’un épisode tous les mardis soir. Christine Savoie a regardé le premier volet chez elle, à Lévis (au Québec), avec son conjoint.

«Il avait accepté à la seule condition que je ne parle pas», rigole-t-elle.

La traductrice de profession avoue qu’il lui a été difficile de se voir à l’écran.

«Ça m’a aussi fait bizarre de m’entendre parler. On finit par s’habituer à son image, tout en restant critique.»

Être filmée en permanence ne l’a finalement pas dérangée.

«C’était le prix à payer pour faire cette aventure. On s’adapte en fin de compte. Je savais aussi que le réalisateur et les techniciens feraient preuve de pudeur et de respect. J’étais en confiance.»

La grande traversée comporte neuf épisodes.