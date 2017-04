Motifit: l’application d’un ingénieur de Barachois qui a décidé de perdre du poids

Un petit gars de Barachois a créé une application qui a été téléchargée plus 330 000 fois et qui lui a permis de quitter son emploi. L’histoire d’un ingénieur qui a décidé de perdre du poids.

Sylvio LeBlanc a toujours eu de la difficulté à contrôler son poids. En juin 2010, il pesait 260 lb. Il a décidé de s’attaquer à sa perte de poids en utilisant une méthode d’entraînement basée sur le rythme cardiaque. Il pouvait ainsi connaître le nombre de calories qu’il brûlait par jour.

En six mois, l’Acadien a perdu 85 lb.

«J’ai toujours eu des problèmes avec mon poids et j’étais frustré», a confié l’entrepreneur à l’Acadie Nouvelle.

M. LeBlanc est un ingénieur. Il a fait ses études à l’Université de Moncton. Disons qu’après avoir travaillé à développer des micros processeurs pendant plusieurs années, il a appris une chose ou deux sur les technologies.

Apple a annoncé la Apple Watch en septembre 2014. La sortie était prévue pour avril 2015. L’ingénieur s’est alors mis au travail. Il commencé à développer sa propre application pour l’aider dans sa perte de poids.

«À ce moment-là, ça faisait 5 ans que je m’entraînais en suivant mon rythme cardiaque. En regardant les applications qui existaient déjà, je les trouvais plates un peu. Je me suis dit que je pouvais faire mieux. J’ai commencé à m’amuser avec ça», a-t-il expliqué.

Son application, Motifit était disponible sur l’App Store d’Apple dès la première journée de la mise en vente de la Apple Watch. Cela lui a permis d’établir sa crédibilité et de gagner rapidement en popularité.

«À ce temps-là je travaillais encore temps plein. Alors, c’est comme si je commençais un deuxième quart de travail quand les enfants allaient se coucher. De 20h à 2h le matin, je codais. J’ai fait ça pendant un an. Ç’a commencé à gagner en popularité au point où j’ai été en mesure d’égaliser le salaire de mon emploi. Je me suis donc lancé là-dedans à temps plein», lance-t-il en riant.

Motifit a été téléchargé à plus de 330 000 reprises et environ 35 000 personnes l’utilisent chaque jour. De 2015 à aujourd’hui, l’Acadien estime avoir répondu à plus de 8000 courriels d’utilisateurs. Au printemps 2016, il a quitté son emploi pour se concentrer à temps plein à sa nouvelle entreprise, Codestream Apps et il vient d’embaucher une première personne, il y a quelques semaines. Les choses vont bien pour l’homme âgé de 38 ans.

Sylvio LeBlanc travaille maintenant à améliorer son produit. Il s’attaque ni plus ni moins aux mêmes marchés que les géants FitBit et Garmin à partir d’un bureau du Venn Garage, un incubateur d’entreprises, au centre-ville de Moncton.

«J’essaie d’apporter ça au prochain niveau. Certains utilisateurs de FitBit et de Garmin décident d’aller vers la Apple Watch et c’est ce marché que j’essaie d’aller chercher», a avancé M. LeBlanc.

L’application de Sylvio LeBlanc est aussi disponible sur Android.

Rythme cardiaque en temps réel

Motifit, l’application pour montres et téléphones intelligents développée par Sylvio LeBlanc, permet de s’entraîner en connaissant son rythme cardiaque en temps réel.

L’ingénieur de Barachois, à environ 30 minutes de Moncton, a créé un système de présentation du rythme par couleur. Quoique des versions existent pour les coureurs et les cyclistes, son produit s’adresse surtout à ceux qui font d’autres genres d’entraînements.

«Beaucoup de mes utilisateurs ne sont pas des coureurs ni des cyclistes. Ce groupe de personnes a déjà de très bonnes options.Mon produit enrichit l’entraînement de ceux qui font du CrossFit, du culturisme ou des entraînements à la maison. Ça te donne une quantification de ton entraînement et ça le rend plus amusant», a expliqué M. LeBlanc.

En utilisant une montre intelligente munie d’un capteur de rythme cardiaque ou d’une bandoulière Bluetooth (Polar, Garmin) connectée à un téléphone intelligent, les utilisateurs de Motifit peuvent s’assurer d’être dans la bonne zone d’entraînement et recevoir de l’information sur leur performance.

«Ça te donne des chiffres pour savoir comment bien tu es en train de faire ton entraînement. Ça te donne aussi des cibles pour des différents types d’entraînement. Il y a aussi des gens qui veulent s’entraîner pour une meilleure performance et là ils veulent faire des intervalles», a souligné M. LeBlanc.