La Charte, un formidable outil pour les Acadiens

Le 17 avril 1982, la reine Elizabeth II était à Ottawa en compagnie du premier ministre Pierre Elliott Trudeau afin d’officialiser le rapatriement de la constitution du Canada, à laquelle s’est ajoutée la Charte canadienne des droits et des libertés. - Archives: La Presse canadienne

La Charte canadienne des droits et libertés fête ses 35 ans. Le texte a permis aux francophones en situation minoritaire d’arracher des avancées majeures, en particulier pour l’éducation en français.

Enchâssée dans la constitution depuis 1982, la Charte garantit notamment aux citoyens de langue première minoritaire ou qui ont été instruits dans une langue officielle le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue.

Cet article 23 a permis la création d’écoles francophones à travers le pays. Aujourd’hui, le Canada compte environ 650 établissements scolaires de langue française en dehors du Québec.

«Ç’a été un acquis très important, rappelle Michel Doucet, avocat spécialiste des droits linguistiques. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui on retrouve des écoles et des commissions scolaires de langue française dans toutes les provinces canadiennes. Avant 1982, c’était rare d’avoir accès à une éducation en français de nombreuses provinces, c’était quelque chose qu’il fallait construire.»

Cependant, la mise en application de la Charte a été parfois l’aboutissement de longs combats juridiques. Les communautés francophones hors Québec ont dû s’en remettre aux tribunaux à plusieurs reprises pour revendiquer leurs droits. On pense par exemple aux parents de l’Île-du-Prince-Édouard qui demandaient une école française à Summerside et ont obtenu gain de cause en Cour Suprême du Canada.

«La Charte en soi n’a pas tout réglé. Elle n’a pas mis en oeuvre magiquement les droits qu’elle octroyait, reconnaît Sylviane Lanthier, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Malheureusement, les minorités doivent continuer de se battre pour faire respecter nos droits. Avoir des documents juridiques à valeur constitutionnelle sur lesquels se baser, ça nous aide, mais c’est triste et ironique qu’on doive lutter contre le gouvernement qui a signé la Charte.»

«Parfois les provinces ne veulent pas jouer en équipe avec les conseils scolaires pour la construction d’une école assez grande et des gouvernements limitent le droit d’accès des ayants droit ou des non-ayants droit», ajoute-t-elle.

C’est la position de la Commission scolaire francophone du Yukon qui tente toujours d’obtenir le droit de recruter elle-même des élèves non ayants droit.

«Les gouvernements ont été généreux au moment d’adopter la Charte mais quand est venu le temps de mettre en oeuvre ces droits, ils n’ont pas eu la motivation et la volonté de le faire, estime Me Doucet. Certains attendent encore que les tribunaux les forcent à agir avant de prendre des initiatives pour la reconnaissance des droits.»

Pourtant, la Charte canadienne des droits et libertés reste un modèle de protection des minorités, donc plusieurs pays comme l’Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande se sont inspirés.

«C’est un document unique en son genre, je n’ai pas connaissance d’autres pays qui ont des dispositions aussi larges et claires, et interprétées de façon aussi généreuse par les tribunaux», note Michel Doucet

L’article 20 reconnait le droit de tous les Canadiens de recevoir des services fédéraux dans la langue officielle de leur choix. La Charte garantit également le caractère bilingue du Nouveau-Brunswick.

«Ça assure la pérennité de ces droits-là qui sont devenus constitutionnels. C’est un gain énorme pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick», insiste Me Doucet.

D’après Statistique Canada, les Canadiens placent la Charte au premier rang des symboles nationaux important… devant le hockey. L’avocat juge que ce texte fondateur est pourtant méconnu par une large partie de la population.

«La minorité n’a pas toujours conscience que si elle a droit à une éducation en français, c’est grâce à la Charte. Certains politiciens et certains médias de la majorité ne comprennent pas non plus que le droit à des écoles de langue française est garanti par la Charte.»

Selon lui, certains acquis restent fragiles et plusieurs dossiers devront encore se régler devant les tribunaux.

«Il y a encore beaucoup de problèmes pour l’accès aux services dans les deux langues officielles. On est loin d’avoir réussi à établir des droits égaux pour les deux communautés au Canada.»

La restauration prochaine du programme de contestation judiciaire est donc vue d’un bon oeil par les défenseurs des droits linguistiques. Aboli sous le gouvernement Harper, il permettait à des membres des communautés francophones et anglophones minoritaires d’obtenir du financement pour contester des lois fédérales jugées discriminatoires.