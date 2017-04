Frank Williams reviendra en demi-finale et Andy Bastarache tire sa révérence

Frank Williams, âgé de 32 ans de Moncton a triomphé lors du premier quart de finale de La Voix, présenté en direct, lundi soir, et sera de retour pour la demi-finale, le dimanche 30 avril, sur les ondes de TVA. Quant à l’autre Acadien, Andy Bastarache, 20 ans de Saint-Antoine, il a été éliminé et ne sera pas de retour.

Cette première ronde des Directs de La Voix, réunissait la moitié des compétiteurs, les douze autres chanteront dimanche prochain.

Selon TVA, il s’agit de la phase la plus excitante de la compétition, et ce, autant pour les compétiteurs que pour le public, puisque les téléspectateurs ont désormais leur mot à dire dans les décisions qui permettent de déterminer qui restera et qui partira.

Après avoir entendu les prestations de leur équipe, les coachs devaient répartir un total de 100 points entre leurs trois protégés de la soirée. Ce qui comptait pour 50% de la note finale puisque l’autre 50% était attribué par les téléspectateurs qui pouvaient voter pour leurs coups de coeur. L’artiste ayant obtenu le plus haut résultat passait en demi-finale.

Une fois le vote d’Isabelle Boulay enregistré, elle a remis 32 points à Frank Williams. L’infirmier en psychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Moncton a récolté 52 points du côté des téléspectateurs, pour un total de 84 points. Il a ainsi vaincu Abigaïl et Marilyne.

«Un gros merci à Isabelle», a déclaré l’Acadien qui a forgé son expérience à la tête de différents groupes, notamment la formation Spiral Case.

«Depuis le début, je suis amoureuse de ta voix… Il y a quelque chose de profondément immuable en toi et ça me fait du bien de t’entendre chanter», a déclaré sa coach, Isabelle Boulay.

Andy Bastarache. – Gracieuseté

Éric Lapointe a accordé 32 points à Andy Bastarache, cet Acadien attachant qui vient d’une grande famille de musiciens, tandis que les téléspectateurs lui en ont concédé 33. Un total de 65 points tandis que le vainqueur de l’équipe Éric Lapointe, Ludovick Bourgeois, a récolté un total de 101 points.

«Merci Éric pour tout ce que tu as fait pour moi… Bonne chance Ludovick», a affirmé l’Acadien initié à la guitare par son grand-père à l’âge de 6 ans.

Son coach, Éric Lapointe, n’avait que des compliments à lui faire. «Andy, quelle belle performance… C’est toujours un plaisir de t’entendre chanter!»

Frank Williams a interprété la chanson T’envoler de Julie et Paul Daraîche, alors qu’Andy Bastarache a interprété la chanson Moman d’Éric Lapointe.