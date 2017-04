Tourisme dans la Péninsule: inquiétudes à Tracadie

Le touriste ordinaire ne risque jamais de s’en rendre compte, mais un changement de gouvernance au sein de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne cause de l’inquiétude à Tracadie, la municipalité la plus populeuse de la région.

Il y a quelques jours, les municipalités et DSL membres du conseil d’administration de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) ont été appelés à approuver une nouvelle structure de gouvernance. La vaste majorité a voté en faveur de la décision, malgré les réserves de Tracadie.

L’automne dernier, les membres de la CSRPA ont accepté d’ajouter la promotion touristique à sa gamme de services, qui comprend aussi la gestion de déchets solides et le service d’urbanisme.

Lors de sa fondation, il y a quelques années, l’Office du tourisme se finançait principalement avec des subventions du gouvernement provincial, mais il était prévu que ce financement s’assèche éventuellement. Le conseil d’administration comprenait plusieurs représentants de l’industrie.

À partir de maintenant, les décisions seront prises par des élus municipaux et de représentants de DSL. Les intervenants de l’industrie touristique siégeront à un comité consultatif qui aura le pouvoir de présenter des recommandations.

«Ce sont encore les mêmes personnes qui font les recommandations, la différence principale, c’est que les membres du conseil d’administration de la CSR prennent les décisions finales, parce que ce sont les municipalités et DSL qui mettent l’argent dans le pot», explique Mélanie Thibodeau, directrice générale de la CSRPA.

Le budget pour le secteur de la promotion touristique s’élève à environ 150 000$ par année et est réparti proportionnellement entre les municipalités et les DSL selon la population et le montant des assiettes fiscales. Puisqu’elle compte près de 16 000 habitants, la municipalité de Tracadie paie environ 33% de la facture.

Opposition à Tracadie

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a cependant fait connaître ses préoccupations par rapport aux changements.

L’Office du tourisme de la Péninsule acadienne a noué plusieurs liens avec la Municipalité régionale de Tracadie au cours des dernières années. Les bureaux de l’organisme se trouvent à Tracadie et la directrice générale, Réaldine Robichaud, est membre du conseil municipal.

«On parle d’une structure où les têtes dirigeantes sont des élus municipaux et représentants de DSL et où les gens de l’industrie se trouvent en bas de la pyramide. Pourtant, leurs commentaires sont très importants lorsqu’il s’agit de monter un plan d’action pour le développement économique dans la Péninsule acadienne. Je trouve ça regrettable qu’on ait une voiture performante et maintenant, on cherche un nouveau modèle.»