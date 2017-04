Visiter les 30 arénas de la LNH en deux mois

Jean-Luc Fortin, de Beresford, est un passionné de moto. Après une virée de l’océan Atlantique au Pacifique en 2015, une expédition à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’an dernier, il se cherchait une nouvelle aventure cette année et il l’a trouvée. Une odyssée de deux mois, en solitaire, pour faire la tournée des 30 arénas de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Jean-Luc Fortin est un aventurier. Il est également un motocycliste chevronné vu qu’il en est un adepte depuis le début des années 1970. Il a allié les deux intérêts, en quittant la région Chaleur le 7 avril, à la conquête de chaque aréna de la LNH. Un circuit qu’il estime à environ 20 000 km. Pourtant, il est loin d’être un fanatique du hockey.

«Les amis avec qui je me tiens adorent le hockey, mais ça n’a jamais été très fort de mon côté. Sauf que je voulais faire un voyage et, comme chaque fois, je n’avais pas d’objectif. Là, je me suis dit « pourquoi pas visiter les 30 arénas? » Ce qui est bien, c’est qu’ils sont situés dans les centres-villes et donc ça me permet de découvrir tout ce que la ville a à offrir», relate M. Fortin, âgé de 63 ans.

Il s’est tout d’abord rendu au TD Garden, dans le Massachusetts, le centre sportif de l’équipe des Bruins de Boston.

Il aurait pu se laisser refroidir dans la poursuite de son aventure dès le premier jour, avec une température de zéro degré Celsius, mais sa bonne humeur et sa détermination lui ont permis de maintenir le cap.

Il a alors poursuivi sa randonnée avec les arénas qui abritent les Rangers de New York, les Islanders, les Devils du New Jersey, les Capitals de Washington, les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride.

«Je rencontre tellement de gens. Je n’ai pas le temps d’enlever mon manteau pour le déposer sur le dossier de mon bicycle, que quelqu’un me demande d’où je viens, pourquoi je suis seul, où je vais. C’est fantastique.»

À la retraite, il n’est pas sur un sprint. Il s’est donné huit semaines pour atteindre son objectif, profitant de l’occasion pour revoir famille et amis. Il fera exprès pour se rendre en Louisiane, un coup de cœur pour lui, même si aucune équipe de la LNH n’y est rattachée.

«Je vais aussi aller à Las Vegas, au Colorado, à Nanaimo et faire le beau parc des Rocheuses avec le lac Louise et Jasper», a-t-il prévu.

Il est certain que la circulation est plus dense sur son trajet qu’à Beresford et qu’il faut avoir les yeux partout, mais ce n’est pas la première fois qu’il se lance dans de longues épopées.

«L’an passé, je suis allé à Saint-Pierre-et-Miquelon seul et j’ai adoré mon voyage. L’année d’avant, j’ai parcouru Myrtle Beach (Caroline du Sud) jusqu’à Nanaimo, en Colombie-Britannique, en passant par San Diego en Californie. Avec un inconnu, qui est devenu mon ami, nous avons voyagé pendant 29 jours.»

On pourrait croire qu’à son retour, Jean-Luc Fortin en aurait son voyage d’avoir enfourché sa bécane pendant deux mois. Eh ben non. Il a déjà à son horaire un concert à Québec en juin, peu de temps après son retour à Bathurst. Et il n’a pas l’intention d’y aller autrement qu’en moto.