50 000$ pour aider la Distillerie Fils du Roy

La Distillerie Fils du Roy, à Petit-Paquetville, poursuit son développement. Dans quelques mois, elle commercialisera sa première cuvée de whisky. Le seul – et 100% local – spiritueux de cette catégorie sera sur les tablettes en janvier.

La fabrique d’alcool est en expansion. Elle vient d’acquérir six nouvelles cuves de fermentation de 2500 litres chacune et un grand alambic de 3000 litres, pour un coût de 175 000$. Cet équipement permettra de maximiser sa production hebdomadaire de whisky.

«Avant, nous produisions un à trois barils par semaine. Désormais, nous en serons toujours à trois», indique le copropriétaire, Sébastien Roy.

Pour cet achat, le distillateur a reçu une subvention de 22 000$ d’Opportunités NB.

«Être aidé, ça réduit les risques financiers. Sans ça, je n’aurais pu n’acheter que quatre cuves et un plus petit alambic.»

Ce n’est pas la première fois que la Distillerie Fils du Roy bénéficie d’un soutien gouvernemental. Jamais les versements n’avaient atteint un tel montant.

En plus d’Opportunités NB, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ainsi que la Société de développement régional ont investi plus de 27 000$ dans l’entreprise de Petit-Paquetville. En tout, elle a reçu près de 50 000$.

Cette somme sera utilisée pour son extension et sa promotion auprès du grand public. Afin de réaliser sa folie des grandeurs, Sébastien Roy doit procéder à un agrandissement de son site, le quatrième depuis l’ouverture de sa fabrique en 2012.

«On va commencer en juin la construction d’un local de 100pi sur 40pi. La moitié de la surface sera transformée en boutique accessible aux fauteuils roulants, l’autre en entrepôt. On est au maximum de notre capacité. Il nous faut plus d’espace», confie l’entrepreneur.

Les travaux seront terminés en août, soit au milieu de la saison touristique.

«On aurait préféré avant, mais avec les hivers rudes que nous connaissons, on ne peut pas se lancer là-dedans avant.»

En été, la distillerie est très fréquentée. Elle accueille jusqu’à 200 touristes par jour. Le succès des alcools Fils du Roy suscite l’admiration des élus locaux.

«C’est une entreprise novatrice et dynamique. Elle prouve que les entreprises du Nouveau-Brunswick peuvent être concurrentielles sur le marché international», considère le député de la circonscription de Caraquet, Hédard Albert.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, salue l’esprit d’initiative.

«Sébastien Roy avait un rêve et il a eu l’audace de le mettre de l’avant. C’est un modèle, il nous rend fiers.»

Grâce aux subventions du gouvernement, Sébastien Roy de la Distillerie Fils du Roy développe son entreprise et se prépare à commercialiser son premier whisky. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Les Blancs d’Arcadie

La Distillerie Fils du Roy n’est pas la seule entreprise de la Péninsule acadienne à être soutenue par le gouvernement. L’été dernier, la fromagerie de Caraquet, Les Blancs d’Arcadie, a reçu 50 000$ d’Opportunités NB et du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

«Grâce à ça, on a acheté un bassin plus grand et rajouté un petit local à l’arrière pour brancher un chauffe-eau et un réservoir», renseigne Bertin Doiron, le gérant.

Ainsi, les responsables de la fromagerie ont augmenté leur production, passant de 175kg par jour à 225kg par jour. Ils ont aussi embauché un nouvel employé. En dépit de ces développements, Alberte Doiron, la propriétaire, n’a pas d’ambitions démesurées.

«Nous voulons rester artisanal. Notre priorité, c’est de faire le meilleur fromage.»

Pour Serge Doucet, le vice-président d’Opportunités NB, investir dans les entreprises locales est fondamental.

«C’est notre mandat de favoriser la croissance économique dans notre province. Nous n’apportons pas seulement un appui financier. Nous proposons également un accompagnement. En 2016, nous avons aidé plus de 250 entrepreneurs dans la création de leur business et plus de 300 autres dans le domaine des exportations.»

Il y a trois semaines, Les Blancs d’Arcadie ont sorti une nouvelle variété de fromage sucré-salé au sirop d’érable, poivre et chipotle. Ses dirigeants souhaitent qu’il rencontre le même engouement que celui à la bière, lancé l’année dernière, en partenariat avec la Distillerie Fils du Roy.

Dépassés par la demande, ils avaient rapidement été en rupture de stock.